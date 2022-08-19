https://ria.ru/20220819/khachaturyan-1810779552.html
В деле Хачатуряна могут появиться новые статьи обвинения, сообщил адвокат
В деле Хачатуряна могут появиться новые статьи обвинения, сообщил адвокат - РИА Новости, 19.08.2022
В деле Хачатуряна могут появиться новые статьи обвинения, сообщил адвокат
Михаилу Хачатуряну, убитому дочерями 4 года назад, могут предъявить обвинения еще по двум статьям, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:41
2022-08-19T15:41
2022-08-19T15:57
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Михаилу Хачатуряну, убитому дочерями 4 года назад, могут предъявить обвинения еще по двум статьям, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.По его словам адвоката одной из сестер Хачатурян, прокуратура, вернув дело на доследование, "рекомендовала рассмотреть вопрос о дополнительной квалификации: о причинении тяжкого вреда здоровью и о доведении одной из девушек до попытки самоубийства".Ранее в пятницу адвокат Алексей Папенов, который представляет интересы семьи погибшего, рассказал агентству, что прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу.В конце мая член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева подтверждала РИА Новости, что СК РФ завершил расследование посмертного уголовного дела в отношении Хачатуряна. Помимо истязания над дочерями и сексуального насилия, в окончательную редакцию обвинения еще добавились эпизоды о распространении порнографии, отмечала Меркачева.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале прошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру.Сестры остаются под "запретом определенных действий". На время разбирательства им запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. При этом суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
https://ria.ru/20210811/khachaturyan-1745352566.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия
15:41 19.08.2022 (обновлено: 15:57 19.08.2022)
В деле Хачатуряна могут появиться новые статьи обвинения, сообщил адвокат
Адвокат Липцер: в деле Хачатуряна могут появиться две новые статьи обвинения
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Михаилу Хачатуряну, убитому дочерями 4 года назад, могут предъявить обвинения еще по двум статьям, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
По его словам адвоката одной из сестер Хачатурян, прокуратура, вернув дело на доследование, "рекомендовала рассмотреть вопрос о дополнительной квалификации: о причинении тяжкого вреда здоровью и о доведении одной из девушек до попытки самоубийства".
Ранее в пятницу адвокат Алексей Папенов, который представляет интересы семьи погибшего, рассказал агентству, что прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу.
В конце мая член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева
подтверждала РИА Новости, что СК РФ
завершил расследование посмертного уголовного дела в отношении Хачатуряна. Помимо истязания над дочерями и сексуального насилия, в окончательную редакцию обвинения еще добавились эпизоды о распространении порнографии, отмечала Меркачева.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве
: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура
сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале прошлого года, однако, Мосгорсуд
вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру.
Сестры остаются под "запретом определенных действий". На время разбирательства им запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. При этом суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.