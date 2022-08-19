https://ria.ru/20220819/khachaturyan-1810779552.html

В деле Хачатуряна могут появиться новые статьи обвинения, сообщил адвокат

В деле Хачатуряна могут появиться новые статьи обвинения, сообщил адвокат - РИА Новости, 19.08.2022

В деле Хачатуряна могут появиться новые статьи обвинения, сообщил адвокат

Михаилу Хачатуряну, убитому дочерями 4 года назад, могут предъявить обвинения еще по двум статьям, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:41

2022-08-19T15:41

2022-08-19T15:57

происшествия

россия

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Михаилу Хачатуряну, убитому дочерями 4 года назад, могут предъявить обвинения еще по двум статьям, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.По его словам адвоката одной из сестер Хачатурян, прокуратура, вернув дело на доследование, "рекомендовала рассмотреть вопрос о дополнительной квалификации: о причинении тяжкого вреда здоровью и о доведении одной из девушек до попытки самоубийства".Ранее в пятницу адвокат Алексей Папенов, который представляет интересы семьи погибшего, рассказал агентству, что прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу.В конце мая член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева подтверждала РИА Новости, что СК РФ завершил расследование посмертного уголовного дела в отношении Хачатуряна. Помимо истязания над дочерями и сексуального насилия, в окончательную редакцию обвинения еще добавились эпизоды о распространении порнографии, отмечала Меркачева.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале прошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру.Сестры остаются под "запретом определенных действий". На время разбирательства им запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. При этом суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.

https://ria.ru/20210811/khachaturyan-1745352566.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия