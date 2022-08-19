https://ria.ru/20220819/kenguru-1810693370.html

В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру

В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру - РИА Новости, 19.08.2022

В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру

Жители австралийского города Маарум боятся покидать дома из-за нашествия кенгуру, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:04

2022-08-19T12:04

2022-08-19T12:49

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жители австралийского города Маарум боятся покидать дома из-за нашествия кенгуру, сообщает телеканал ABC."Тихий город, в котором на постоянной основе проживают около 220 человек, находится в осаде из-за растущей шайки кенгуру", - говорится в сообщении телеканала.В местном департаменте окружающей среды заявили, что насчитали от 60 до 80 кенгуру в городе и близлежащих лесах. За последние 12 месяцев в штате зафиксировали семь случаев нападения кенгуру, при этом в Мааруме сложилась необычная ситуация: за большинством атак стоят самки, а не самцы.По мнению одного из местных жителей, за последние несколько лет в окрестностях стало идти больше дождей, что благоприятствует росту травы. Изобилие пищи и привлекло кенгуру.

https://ria.ru/20220811/kenguru-1808872237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, новости - туризм