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В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру - РИА Новости, 19.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220819/kenguru-1810693370.html
В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру
В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру - РИА Новости, 19.08.2022
В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру
Жители австралийского города Маарум боятся покидать дома из-за нашествия кенгуру, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:04
2022-08-19T12:49
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жители австралийского города Маарум боятся покидать дома из-за нашествия кенгуру, сообщает телеканал ABC."Тихий город, в котором на постоянной основе проживают около 220 человек, находится в осаде из-за растущей шайки кенгуру", - говорится в сообщении телеканала.В местном департаменте окружающей среды заявили, что насчитали от 60 до 80 кенгуру в городе и близлежащих лесах. За последние 12 месяцев в штате зафиксировали семь случаев нападения кенгуру, при этом в Мааруме сложилась необычная ситуация: за большинством атак стоят самки, а не самцы.По мнению одного из местных жителей, за последние несколько лет в окрестностях стало идти больше дождей, что благоприятствует росту травы. Изобилие пищи и привлекло кенгуру.
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в мире, австралия, новости - туризм
В мире, Австралия, Туризм, Новости - Туризм
12:04 19.08.2022 (обновлено: 12:49 19.08.2022)
 
В австралийском городе Маарум сообщили о нашествии кенгуру

ABC: жители австралийского Маарума боятся покидать дома из-за нашествия кенгуру

© AP Photo / Mark GrahamСерые кенгуру в Австралии
Серые кенгуру в Австралии - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Mark Graham
Серые кенгуру в Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жители австралийского города Маарум боятся покидать дома из-за нашествия кенгуру, сообщает телеканал ABC.
"Тихий город, в котором на постоянной основе проживают около 220 человек, находится в осаде из-за растущей шайки кенгуру", - говорится в сообщении телеканала.
В местном департаменте окружающей среды заявили, что насчитали от 60 до 80 кенгуру в городе и близлежащих лесах. За последние 12 месяцев в штате зафиксировали семь случаев нападения кенгуру, при этом в Мааруме сложилась необычная ситуация: за большинством атак стоят самки, а не самцы.
По мнению одного из местных жителей, за последние несколько лет в окрестностях стало идти больше дождей, что благоприятствует росту травы. Изобилие пищи и привлекло кенгуру.
Кенгуру - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Посольство России в Австралии сообщило о попытке проникновения кенгуру
 
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