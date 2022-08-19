https://ria.ru/20220819/kazakhstan-1810856939.html

"Сверка часов". Что обсуждали Путин и Токаев

"Сверка часов". Что обсуждали Путин и Токаев - РИА Новости, 19.08.2022

"Сверка часов". Что обсуждали Путин и Токаев

Президент России Владимир Путин провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи. Накануне Кремль сообщал, что в повестке "вопросы... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:05

2022-08-19T19:05

2022-08-19T19:29

цены на нефть

владимир путин

андрей суздальцев

казахстан

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нур-султан

снг

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Елена Попова. Президент России Владимир Путин провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи. Накануне Кремль сообщал, что в повестке "вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества". Это уже третья личная встреча глав государств. Что обсуждали в этот раз — в материале РИА Новости.Стратегическое партнерствоО саммите стало известно буквально за сутки до его начала. Сегодня днем самолет президента Казахстана приземлился в аэропорту Сочи. Беседу лидеров разделили на формальную и неформальную части.В ходе переговоров Путин отметил слаженную работу всех министерств и оборонных ведомств обеих стран. "Товарооборот растет: в прошлом году вырос на 34,4 процента, в этом году, за первые пять месяцев, — почти на девять. Растут инвестиции с обеих сторон: российские, по-моему, достигли 17 миллиардов долларов, казахстанские в Россию — четыре с лишним, 4,5 (миллиарда долларов) примерно", — сказал президент.По его словам, Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана. Успешно развиваются крупные совместные проекты, в том числе в высокотехнологической сфере, а также космосе.Напомнив, что в этом году Казахстан председательствует в СНГ, Токаев подчеркнул, что он очень рассчитывает на личное участие Владимира Путина в саммите этой организации в октябре. "Тем более Россия играет важную роль в СНГ, это действительно одно из приоритетных направлений нашего взаимного сотрудничества в международном формате", — отметил казахстанский лидер.Кроме того, он выразил готовность "придать дополнительную динамику" сотрудничеству двух стран "во всех сферах". А также указал на необходимость "сверки часов", чтобы правительства получали дополнительные распоряжения."Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом, но жизнь подсказывает новые задачи, которые нужно решать. Вообще, в целом есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество", — заявил Токаев."Хорошая встреча"Нынешняя встреча — третья за лето. В июне президенты общались на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам Токаева, после экономического форума президенты обсудили конкретные вопросы, касающиеся двусторонних отношений Казахстана и России.В том же месяце Путин и Токаев в Ашхабаде на Каспийском саммите вместе с лидерами Туркмении, Азербайджана и Ирана поговорили о развитии экономики и логистики в регионе.Затем в июле побеседовали по телефону. Как сообщили в пресс-службе президента Казахстана, главы государств "выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества". Токаев положительно оценил совместную работу по решению актуальных экономических проблем.Наблюдатели отмечают, что за последние полгода Россия и Казахстан заметно усилили торговые связи. С января по апрель взаимный товарооборот достиг семи миллиардов долларов — на шесть процентов больше, чем за тот же период прошлого года.Россия поставляет промышленное оборудование, легковые автомобили, строительную и бытовую технику, минеральное топливо и черные металлы. Из Казахстана отправляют минеральные продукты, товары химической промышленности, каучук, продовольствие и сельхозсырье.За закрытыми дверямиОбсудить президентам есть что, объясняет казахстанский политолог Чингиз Лепсибаев. "Экономика, санкции, ситуация внутри ЕАЭС. Накопилась масса вопросов в области металлургии, экспорта сахара, продукции сельского хозяйства", — перечислил эксперт.И обратил внимание еще на одну важную тему — Каспийский трубопроводный консорциум, магистраль которого уже несколько месяцев находится в ремонте. Для Нур-Султана экспорт нефти по трубопроводу очень важен для наполнения бюджета.По словам политолога Андрея Суздальцева, двум странам необходимо согласовать множество моментов. "Нужна ясность касательно антироссийских санкций, поскольку Нур-Султан к ним не присоединился, но и старается не попасть под вторичные", — приводит он пример.Эксперты сходятся во мнении, что какие бы проблемы ни значились в повестке двух президентов, все удастся решить. Все же Казахстан — ближайший союзник и давний партнер России.

https://ria.ru/20220728/sanktsii-1805147201.html

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html

https://ria.ru/20220816/evrosoyuz-1809807878.html

казахстан

россия

нур-султан

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цены на нефть, владимир путин, андрей суздальцев, казахстан, россия, нур-султан, снг, петербургский международный экономический форум (фонд), евразийский экономический союз