17:01 19.08.2022 (обновлено: 18:40 19.08.2022)
СМИ: ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков
"Аль-Джазира": проект ядерной сделки предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков
Тегеран. Архивное фото
ДОХА, 19 авг - РИА Новости. Проект соглашения по ядерному досье Ирана с европейскими предложениями предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа, сообщили в пятницу осведомленные источники телеканалу "Аль-Джазира".
"Европейское предложение по возрождению ядерной сделки включает в себя четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. В первый день после подписания соглашения санкции будут сняты с 17 иранских банков и 150 компаний", - рассказали источники.
Помимо этого, по словам источников, проект соглашения с Ираном содержит условие возвращения Южной Кореей семи миллиардов долларов Ирану.
Кроме того, с первого дня реализации соглашения после его подписания Тегеран начнет постепенно отказываться от осуществления своей ядерной программы.
"В течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран будет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки", - добавили источники.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.