https://ria.ru/20220819/iran-1810814696.html

СМИ: ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков

СМИ: ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков - РИА Новости, 19.08.2022

СМИ: ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков

Проект соглашения по ядерному досье Ирана с европейскими предложениями предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:01

2022-08-19T17:01

2022-08-19T18:40

иран

южная корея

в мире

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ДОХА, 19 авг - РИА Новости. Проект соглашения по ядерному досье Ирана с европейскими предложениями предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа, сообщили в пятницу осведомленные источники телеканалу "Аль-Джазира"."Европейское предложение по возрождению ядерной сделки включает в себя четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. В первый день после подписания соглашения санкции будут сняты с 17 иранских банков и 150 компаний", - рассказали источники.Помимо этого, по словам источников, проект соглашения с Ираном содержит условие возвращения Южной Кореей семи миллиардов долларов Ирану.Кроме того, с первого дня реализации соглашения после его подписания Тегеран начнет постепенно отказываться от осуществления своей ядерной программы."В течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран будет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки", - добавили источники.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220816/sdelka-1810066543.html

https://ria.ru/20220819/shtraf-1810826799.html

иран

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, южная корея, в мире, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)