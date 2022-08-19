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Украинцы раскритиковали Зеленского после интервью Washington Post - РИА Новости, 19.08.2022
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Украинцы раскритиковали Зеленского после интервью Washington Post
Украинцы раскритиковали Зеленского после интервью Washington Post - РИА Новости, 19.08.2022
Украинцы раскритиковали Зеленского после интервью Washington Post
Американская газета Washington Post сообщила, что президент Владимир Зеленский столкнулся с критикой граждан Украины после интервью, в котором он рассказал, что РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:01
2022-08-19T19:47
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
the washington post
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщила, что президент Владимир Зеленский столкнулся с критикой граждан Украины после интервью, в котором он рассказал, что намеренно не разглашал народу имеющиеся у него данные о возможном начале российской специальной военной операции.Как утверждает WP, многие граждане Украины возмутились тем, что Зеленский поставил стабильность экономики превыше их благополучия и не "подготовил население должным образом".В начале августа Зеленский в интервью Washington Post заявил, что не говорил жителям своей страны о возможном начале спецоперации, поскольку это, по его словам, могло привести к бегству жителей страны и ежемесячной потере Киевом до семи миллиардов долларов.
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, the washington post
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, The Washington Post
19:01 19.08.2022 (обновлено: 19:47 19.08.2022)
 
Украинцы раскритиковали Зеленского после интервью Washington Post

WP: украинцы раскритиковали Зеленского за то, что не предупредил о спецоперации

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщила, что президент Владимир Зеленский столкнулся с критикой граждан Украины после интервью, в котором он рассказал, что намеренно не разглашал народу имеющиеся у него данные о возможном начале российской специальной военной операции.

"Заявления в Washington Post с оправданиями того, что он не поделился с украинцами подробностями неоднократных предупреждений США о том, что Россия планирует вторжение, проткнули пузырь, вызвав беспрецедентный с начала войны каскад общественной критики", — пишет издание.

Как утверждает WP, многие граждане Украины возмутились тем, что Зеленский поставил стабильность экономики превыше их благополучия и не "подготовил население должным образом".
В начале августа Зеленский в интервью Washington Post заявил, что не говорил жителям своей страны о возможном начале спецоперации, поскольку это, по его словам, могло привести к бегству жителей страны и ежемесячной потере Киевом до семи миллиардов долларов.
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