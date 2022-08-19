https://ria.ru/20220819/intervyu-1810861003.html

Украинцы раскритиковали Зеленского после интервью Washington Post

Украинцы раскритиковали Зеленского после интервью Washington Post - РИА Новости, 19.08.2022

Украинцы раскритиковали Зеленского после интервью Washington Post

Американская газета Washington Post сообщила, что президент Владимир Зеленский столкнулся с критикой граждан Украины после интервью, в котором он рассказал, что РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:01

2022-08-19T19:01

2022-08-19T19:47

в мире

украина

киев

сша

владимир зеленский

the washington post

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщила, что президент Владимир Зеленский столкнулся с критикой граждан Украины после интервью, в котором он рассказал, что намеренно не разглашал народу имеющиеся у него данные о возможном начале российской специальной военной операции.Как утверждает WP, многие граждане Украины возмутились тем, что Зеленский поставил стабильность экономики превыше их благополучия и не "подготовил население должным образом".В начале августа Зеленский в интервью Washington Post заявил, что не говорил жителям своей страны о возможном начале спецоперации, поскольку это, по его словам, могло привести к бегству жителей страны и ежемесячной потере Киевом до семи миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808370945.html

украина

киев

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, the washington post