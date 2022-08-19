США пытаются создать рядом с Афганистаном инфраструктуру, считает Патрушев
Патрушев: США не оставляют попыток создать рядом с Афганистаном свою инфраструктуру
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США не оставляют попыток договориться с соседями Афганистана о создании там своей якобы антитеррористической военной инфраструктуры, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Хотелось бы обратить особое внимание, что Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там, как это указывается, якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Именно в таком ключе рассматриваем начавшиеся 10 августа учения "Региональное сотрудничество – 2022" под командованием США и с участием военных из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана", - отметил Патрушев.
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