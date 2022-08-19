https://ria.ru/20220819/infrastruktura-1810673739.html

США пытаются создать рядом с Афганистаном инфраструктуру, считает Патрушев

США пытаются создать рядом с Афганистаном инфраструктуру, считает Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022

США пытаются создать рядом с Афганистаном инфраструктуру, считает Патрушев

США не оставляют попыток договориться с соседями Афганистана о создании там своей якобы антитеррористической военной инфраструктуры, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:06

2022-08-19T11:06

2022-08-19T11:06

николай патрушев

безопасность

сша

афганистан

шос

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США не оставляют попыток договориться с соседями Афганистана о создании там своей якобы антитеррористической военной инфраструктуры, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Хотелось бы обратить особое внимание, что Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там, как это указывается, якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."Именно в таком ключе рассматриваем начавшиеся 10 августа учения "Региональное сотрудничество – 2022" под командованием США и с участием военных из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20220817/afganistan-1810134649.html

сша

афганистан

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Влада Копылова

николай патрушев, безопасность, сша, афганистан, шос