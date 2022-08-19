https://ria.ru/20220819/haval-1811159101.html

Локализация выпуска китайских Haval в России через шесть лет превысит 80%

Локализация выпуска китайских Haval в России через шесть лет превысит 80% - РИА Новости, 21.08.2022

Локализация выпуска китайских Haval в России через шесть лет превысит 80%

Локализация производства автомобилей китайского бренда Haval на заводе в Тульской области через 6 лет превысит 80%, говорится в сообщении Минпромторга РФ. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-19T15:49

2022-08-19T15:49

2022-08-21T20:41

тульская область

экономика

технологии

денис мантуров

алексей дюмин

россия

тульская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Локализация производства автомобилей китайского бренда Haval на заводе в Тульской области через 6 лет превысит 80%, говорится в сообщении Минпромторга РФ.В пятницу на производственную площадку компании ("Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус") прибыл вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, где ознакомился с выпуском машин Haval."Завод реализует инвестпроект по производству автомобилей полного цикла; проект обеспечит создание 4 тысяч рабочих мест (на сегодня уже создано почти 2 тысяч мест). По этому инвестпроекту в ближайшие 6 лет компания планирует достигнуть уровня локализации более 80% по производимым тульской площадкой автомобилям", - отметили в министерстве по итогам поездки Мантурова."Планы компании полностью соответствуют задачам по обеспечению российского рынка автомобилями с высоким уровнем локализации, обозначенным в разработанном Минпромторгом России проекте стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года", - добавили в Минпромторге.Завод "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" расположен на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. На предприятии выпускаются кроссоверы Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion и рамный внедорожник Haval H9. Мощности завода позволяют выпускать около 70 тысяч автомобилей в год. Как уточнили в Минпромторге, производственный комплекс завода включает в себя цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Каждые три минуты с конвейера сходит новый автомобиль, а при увеличении загрузки новая машина может выпускаться каждые полторы минуты.Как сообщили в пресс-службе правительства региона, вице-премьер и губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудили вопросы сотрудничества и ряд инвестиционных проектов. Губернатор поблагодарил правительство РФ и Минпромторг за поддержку ключевых отраслей, быстрое реагирование и принятие мер по стабилизации экономической ситуации. По словам главы региона, по итогам полугода работы в условиях жестких ограничений промышленность региона демонстрирует стабильность и устойчивость."Тульская область, как и все регионы России, оказывает содействие промышленным предприятиям в переориентации на новые рынки. Этот процесс построен оперативно благодаря решениям президента России Владимира Владимировича Путина и правительства России. Мы держим ситуацию на контроле, работаем в тесном взаимодействии с Минпромторгом и другими федеральными министерствами", – подчеркнул Дюмин.Как отметили в пресс-службе, до конца 2024 года планируется предоставить региону на развитие промышленной инфраструктуры еще 1,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220805/avtomobili-1807668697.html

https://ria.ru/20220819/avtoprom-1810637383.html

россия

тульская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, денис мантуров, алексей дюмин, россия, тульская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто