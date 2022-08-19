https://ria.ru/20220819/granata-1810890451.html

В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой

В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой - РИА Новости, 19.08.2022

В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой

Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис в 15 километрах от Еревана, сообщает онлайн-издание 168.am. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T22:38

2022-08-19T22:38

2022-08-19T22:39

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис в 15 километрах от Еревана, сообщает онлайн-издание 168.am."По данным нашего источника, в здание мэрии проник вооруженный гранатой мужчина. Он бросил гранату из здания мэрии и ведет беспорядочный огонь", - сообщается на сайте.По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия не находился в здании мэрии.По словам жителей Масиса, ворвавшийся в здание мэрии - 36-летний мужчина был ране членом совета старейшин (горсовета) Масиса.Пока полиция официально об инциденте не сообщила.

https://ria.ru/20220604/armeniya-1793207217.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения