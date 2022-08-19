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В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой
В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой - РИА Новости, 19.08.2022
В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой
Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис в 15 километрах от Еревана, сообщает онлайн-издание 168.am. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:38
2022-08-19T22:38
2022-08-19T22:39
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армения
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ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис в 15 километрах от Еревана, сообщает онлайн-издание 168.am."По данным нашего источника, в здание мэрии проник вооруженный гранатой мужчина. Он бросил гранату из здания мэрии и ведет беспорядочный огонь", - сообщается на сайте.По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия не находился в здании мэрии.По словам жителей Масиса, ворвавшийся в здание мэрии - 36-летний мужчина был ране членом совета старейшин (горсовета) Масиса.Пока полиция официально об инциденте не сообщила.
https://ria.ru/20220604/armeniya-1793207217.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, армения
22:38 19.08.2022 (обновлено: 22:39 19.08.2022)
В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой
168.am: вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию армянского Масиса
ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости.
Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис в 15 километрах от Еревана, сообщает
онлайн-издание 168.am.
"По данным нашего источника, в здание мэрии проник вооруженный гранатой мужчина. Он бросил гранату из здания мэрии и ведет беспорядочный огонь", - сообщается на сайте.
По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия не находился в здании мэрии.
По словам жителей Масиса, ворвавшийся в здание мэрии - 36-летний мужчина был ране членом совета старейшин (горсовета) Масиса.
Пока полиция официально об инциденте не сообщила.