Рейтинг@Mail.ru
В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/granata-1810890451.html
В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой
В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой - РИА Новости, 19.08.2022
В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой
Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис в 15 километрах от Еревана, сообщает онлайн-издание 168.am. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:38
2022-08-19T22:39
в мире
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111618/86/1116188610_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_501c9b38ca6414672c7b8fd410b0ed52.jpg
ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис в 15 километрах от Еревана, сообщает онлайн-издание 168.am."По данным нашего источника, в здание мэрии проник вооруженный гранатой мужчина. Он бросил гранату из здания мэрии и ведет беспорядочный огонь", - сообщается на сайте.По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия не находился в здании мэрии.По словам жителей Масиса, ворвавшийся в здание мэрии - 36-летний мужчина был ране членом совета старейшин (горсовета) Масиса.Пока полиция официально об инциденте не сообщила.
https://ria.ru/20220604/armeniya-1793207217.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111618/86/1116188610_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_046912e5cc8ecd289b9c5fbc9860cf3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения
В мире, Армения
22:38 19.08.2022 (обновлено: 22:39 19.08.2022)
 
В здание мэрии армянского Масиса ворвался человек с гранатой

168.am: вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию армянского Масиса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПолицейские в Армении
Полицейские в Армении - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Полицейские в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии армянского города Масис в 15 километрах от Еревана, сообщает онлайн-издание 168.am.
"По данным нашего источника, в здание мэрии проник вооруженный гранатой мужчина. Он бросил гранату из здания мэрии и ведет беспорядочный огонь", - сообщается на сайте.
По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия не находился в здании мэрии.
По словам жителей Масиса, ворвавшийся в здание мэрии - 36-летний мужчина был ране членом совета старейшин (горсовета) Масиса.
Пока полиция официально об инциденте не сообщила.
Полицейский кордон у входа в здание МИД Армении - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 23:38
Сотрудники полиции Армении пострадали от спецсредств самих же силовиков
 
В миреАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала