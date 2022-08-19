https://ria.ru/20220819/gorlovka-1810633406.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска рано утром в пятницу обстреляли Горловку в ДНР, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T05:45

2022-08-19T05:45

2022-08-19T05:45

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска рано утром в пятницу обстреляли Горловку в ДНР, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 5.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/obstrel-1810610639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина