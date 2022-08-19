https://ria.ru/20220819/gorlovka-1810633406.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска рано утром в пятницу обстреляли Горловку в ДНР, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T05:45
2022-08-19T05:45
2022-08-19T05:45
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска рано утром в пятницу обстреляли Горловку в ДНР, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 5.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220818/obstrel-1810610639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов калибром 152 миллиметра