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СМИ: Германию ждет социальный взрыв из-за дефицита газа из России - РИА Новости, 19.08.2022
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СМИ: Германию ждет социальный взрыв из-за дефицита газа из России
СМИ: Германию ждет социальный взрыв из-за дефицита газа из России - РИА Новости, 19.08.2022
СМИ: Германию ждет социальный взрыв из-за дефицита газа из России
Германия может столкнуться с массовым исходом промышленности и социальным взрывом из-за непрерывного подорожания энергоносителей на фоне сокращения поставок... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:38
2022-08-19T19:38
экономика
германия
россия
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Германия может столкнуться с массовым исходом промышленности и социальным взрывом из-за непрерывного подорожания энергоносителей на фоне сокращения поставок газа из России. Об этом пишет Bloomberg.Цены на топливо в Германии выросли более чем в два раза всего за пару месяцев, а прогноз стоимости электроэнергии на год вперед взлетел до 570 евро за мегаватт, хотя два года назад цена колебалась на отметке 40 евро.Как отмечается в статье, Берлин полагался на российский газ для снабжения своих электростанций и заводов, но теперь он готовится к беспрецедентному давлению на промышленность и бизнес, поскольку поставки резко уменьшились после введения антироссийских санкций.Дефицит энергоносителя способствует существенному падению промышленных показателей самой мощной экономики Евросоюза. В июне химическое производство в Германии рухнуло на восемь процентов. По мнению бывшего управляющего директора Goldman Sachs Group Inc. Мартина Девениша, отрасли, возможно, придется сократить рабочую неделю и заработную плату сотрудников.Европа испытывает острый энергетический кризис, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. Кроме того, 19 августа "Газпром" объявил, что поставки по магистрали будут приостановлены на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, по причине планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата. Проблемы со снабжением стран Евросоюза возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива."Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий действующего контракта и поставили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
https://ria.ru/20220819/ukraina-1810778083.html
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экономика, германия, россия, газпром, siemens, северный поток
Экономика, Германия, Россия, Газпром, Siemens, Северный поток
19:38 19.08.2022
 
СМИ: Германию ждет социальный взрыв из-за дефицита газа из России

Bloomberg: ФРГ ждет деиндустриализация и социальный взрыв из-за нехватки газа из России

© AP Photo / Martin MeissnerПромышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Германия может столкнуться с массовым исходом промышленности и социальным взрывом из-за непрерывного подорожания энергоносителей на фоне сокращения поставок газа из России. Об этом пишет Bloomberg.
Цены на топливо в Германии выросли более чем в два раза всего за пару месяцев, а прогноз стоимости электроэнергии на год вперед взлетел до 570 евро за мегаватт, хотя два года назад цена колебалась на отметке 40 евро.
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Вчера, 15:36
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент
Как отмечается в статье, Берлин полагался на российский газ для снабжения своих электростанций и заводов, но теперь он готовится к беспрецедентному давлению на промышленность и бизнес, поскольку поставки резко уменьшились после введения антироссийских санкций.
Дефицит энергоносителя способствует существенному падению промышленных показателей самой мощной экономики Евросоюза. В июне химическое производство в Германии рухнуло на восемь процентов. По мнению бывшего управляющего директора Goldman Sachs Group Inc. Мартина Девениша, отрасли, возможно, придется сократить рабочую неделю и заработную плату сотрудников.
"Тут я начинаю нервничать. Назревают предпосылки для социального взрыва, и его риск недооценен", — полагает эксперт.
Европа испытывает острый энергетический кризис, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. Кроме того, 19 августа "Газпром" объявил, что поставки по магистрали будут приостановлены на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, по причине планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата. Проблемы со снабжением стран Евросоюза возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции (КС) "Портовая" для подачи топлива.
"Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий действующего контракта и поставили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
Река Рейн в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 18:25
Названо событие, которое добьет лишившуюся российского газа Европу
 
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