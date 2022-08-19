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Глава контрразведки Германии обвинил Россию в росте цен на газ - РИА Новости, 19.08.2022
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Глава контрразведки Германии обвинил Россию в росте цен на газ
Глава контрразведки Германии обвинил Россию в росте цен на газ - РИА Новости, 19.08.2022
Глава контрразведки Германии обвинил Россию в росте цен на газ
Глава федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ - ред.) Томас Хальденванг заявил, что Россия якобы распространяет "ложную информацию" РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:34
2022-08-19T15:34
в мире
роберт хабек
ганс-георг маасен
россия
германия
кельн
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Глава федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ - ред.) Томас Хальденванг заявил, что Россия якобы распространяет "ложную информацию" о газовом кризисе и его последствиях в Германии, при этом он не привел доказательств этого."Россия использует такие инструменты как кибератаки и дезинформацию в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германии", - заявил Хальденванг в Кельне, слова главы ведомства приводит газета Handelsblatt.Глава контрразведки утверждает, что некие неназванные "российские лица" в настоящее время занимаются в Германии "целенаправленным распространением ложной информации" о нехватке газа и повышении цен.Заявление Хальденванга прозвучало на фоне сообщений Федерального статистического ведомства Германии о значительных темпах инфляции и росте цен на продовольствие и другие товары. В Германии также прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.По словам главы контрразведки, Россия также использует "страхи и меры, связанные с пандемией коронавируса, для соответствующей пропагандистской деятельности".Ранее ряд высокопоставленных политиков в ФРГ, в том числе глава МВД Ненси Фэзер, заявили о возможных социальных протестах осенью и зимой в связи с шагами, предпринятыми правительством Германии, которое стремится разорвать энергетическое сотрудничество с Россией, аргументируя это моральными обязательствами перед Украиной.Контрразведка ФРГ не в первый раз выступает с голословными обвинениями в адрес России. Предшественник Хальденванга на посту главы ведомства Ганс-Георг Маасен, отправленный в отставку в 2018 году за скандальные заявления в ходе расследования праворадикальных акций в городе Хемниц, регулярно сообщал о "российских хакерах", которые якобы причастны к ряду атак в Германии. Никаких фактов, указывающих на причастность России к данным преступлениям, не приводилось. По словам Маасена, доказательством "русского следа" в данных атаках мог служить "modus operandi (лат. - образ действий)" неизвестных злоумышленников.
https://ria.ru/20220816/gaz-1809991068.html
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в мире, роберт хабек, ганс-георг маасен, россия, германия, кельн
В мире, Роберт Хабек, Ганс-Георг Маасен, Россия, Германия, Кельн
15:34 19.08.2022
 
Глава контрразведки Германии обвинил Россию в росте цен на газ

Глава контрразведки Германии обвинил Россию в "дезинформации" о нехватке газа и росте цен

© AFP 2022 / Tobias SchwarzТомас Хальденванг
Томас Хальденванг - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / Tobias Schwarz
Томас Хальденванг. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Глава федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ - ред.) Томас Хальденванг заявил, что Россия якобы распространяет "ложную информацию" о газовом кризисе и его последствиях в Германии, при этом он не привел доказательств этого.
"Россия использует такие инструменты как кибератаки и дезинформацию в качестве гибридных рычагов для разделения общества в Германии", - заявил Хальденванг в Кельне, слова главы ведомства приводит газета Handelsblatt.
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Глава контрразведки утверждает, что некие неназванные "российские лица" в настоящее время занимаются в Германии "целенаправленным распространением ложной информации" о нехватке газа и повышении цен.
Заявление Хальденванга прозвучало на фоне сообщений Федерального статистического ведомства Германии о значительных темпах инфляции и росте цен на продовольствие и другие товары. В Германии также прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
По словам главы контрразведки, Россия также использует "страхи и меры, связанные с пандемией коронавируса, для соответствующей пропагандистской деятельности".
Ранее ряд высокопоставленных политиков в ФРГ, в том числе глава МВД Ненси Фэзер, заявили о возможных социальных протестах осенью и зимой в связи с шагами, предпринятыми правительством Германии, которое стремится разорвать энергетическое сотрудничество с Россией, аргументируя это моральными обязательствами перед Украиной.
Контрразведка ФРГ не в первый раз выступает с голословными обвинениями в адрес России. Предшественник Хальденванга на посту главы ведомства Ганс-Георг Маасен, отправленный в отставку в 2018 году за скандальные заявления в ходе расследования праворадикальных акций в городе Хемниц, регулярно сообщал о "российских хакерах", которые якобы причастны к ряду атак в Германии. Никаких фактов, указывающих на причастность России к данным преступлениям, не приводилось. По словам Маасена, доказательством "русского следа" в данных атаках мог служить "modus operandi (лат. - образ действий)" неизвестных злоумышленников.
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