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Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой - РИА Новости, 19.08.2022
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Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой
Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой - РИА Новости, 19.08.2022
Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой
Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") в рамках экономии электроэнергии и газа предлагает отапливать... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:24
2022-08-19T15:07
в мире
роберт хабек
германия
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") в рамках экономии электроэнергии и газа предлагает отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой."Тряпка для мытья — полезное изобретение", — сообщил Кречман изданию Südwest Presse. По мнению политика, таким образом можно перестать "постоянно принимать душ".Кречман отметил, что на собственном примере показывает возможности сэкономить как можно больше энергии."У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель", - подчеркнул политик. Уже четверть века он нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всём помещении отапливает лишь одну жилую комнату, добавил Кречман."Оно и полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура", - добавил он.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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в мире, роберт хабек, германия
В мире, Роберт Хабек, Германия
11:24 19.08.2022 (обновлено: 15:07 19.08.2022)
 
Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой

Премьер немецкого Баден-Вюртемберга Кречман предложил вместо душа обтираться тряпкой

© AP Photo / Matthias SchraderВинфрид Кречман
Винфрид Кречман - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
Винфрид Кречман. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") в рамках экономии электроэнергии и газа предлагает отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.
"Тряпка для мытья — полезное изобретение", — сообщил Кречман изданию Südwest Presse. По мнению политика, таким образом можно перестать "постоянно принимать душ".
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Кречман отметил, что на собственном примере показывает возможности сэкономить как можно больше энергии.
"У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель", - подчеркнул политик. Уже четверть века он нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всём помещении отапливает лишь одну жилую комнату, добавил Кречман.
"Оно и полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура", - добавил он.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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