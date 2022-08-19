https://ria.ru/20220819/germaniya-1810681950.html

Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой

Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой - РИА Новости, 19.08.2022

Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой

Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") в рамках экономии электроэнергии и газа предлагает отапливать... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:24

2022-08-19T11:24

2022-08-19T15:07

в мире

роберт хабек

германия

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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") в рамках экономии электроэнергии и газа предлагает отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой."Тряпка для мытья — полезное изобретение", — сообщил Кречман изданию Südwest Presse. По мнению политика, таким образом можно перестать "постоянно принимать душ".Кречман отметил, что на собственном примере показывает возможности сэкономить как можно больше энергии."У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель", - подчеркнул политик. Уже четверть века он нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всём помещении отапливает лишь одну жилую комнату, добавил Кречман."Оно и полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура", - добавил он.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220818/kanada-1810434526.html

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германия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, роберт хабек, германия