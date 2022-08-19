https://ria.ru/20220819/germaniya-1810681950.html
Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой
Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой - РИА Новости, 19.08.2022
Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой
Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") в рамках экономии электроэнергии и газа предлагает отапливать... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:24
2022-08-19T11:24
2022-08-19T15:07
в мире
роберт хабек
германия
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") в рамках экономии электроэнергии и газа предлагает отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой."Тряпка для мытья — полезное изобретение", — сообщил Кречман изданию Südwest Presse. По мнению политика, таким образом можно перестать "постоянно принимать душ".Кречман отметил, что на собственном примере показывает возможности сэкономить как можно больше энергии."У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель", - подчеркнул политик. Уже четверть века он нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всём помещении отапливает лишь одну жилую комнату, добавил Кречман."Оно и полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура", - добавил он.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
https://ria.ru/20220818/kanada-1810434526.html
https://ria.ru/20220812/germaniya-1809058507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, роберт хабек, германия
В мире, Роберт Хабек, Германия
11:24 19.08.2022 (обновлено: 15:07 19.08.2022)
Немецкий чиновник предложил вместо душа обтираться тряпкой
Премьер немецкого Баден-Вюртемберга Кречман предложил вместо душа обтираться тряпкой
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости.
Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман (партия "Зелёные") в рамках экономии электроэнергии и газа предлагает
отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и вместо душа обтираться влажной тряпкой.
"Тряпка для мытья — полезное изобретение", — сообщил Кречман изданию Südwest Presse. По мнению политика, таким образом можно перестать "постоянно принимать душ".
Кречман отметил, что на собственном примере показывает возможности сэкономить как можно больше энергии.
"У меня электромобиль, у меня на крыше огромная солнечная панель", - подчеркнул политик. Уже четверть века он нагревает воду с помощью солнечной энергетики, а во всём помещении отапливает лишь одну жилую комнату, добавил Кречман.
"Оно и полезнее, когда у вас в доме не везде одинаковая температура", - добавил он.
В настоящее время в Германии
прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек
и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.