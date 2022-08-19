09:24 19.08.2022 (обновлено: 12:16 19.08.2022)
В бундестаге выступили за запуск "Северного потока — 2"
Вице-спикер бундестага Кубики выступил за немедленный запуск "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 авг — РИА Новости. Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск трубопровода "Северный поток — 2".
"Федеральный министр экономики должен сделать все, чтобы мы имели больше энергии. Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток — 2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму", — заявил представляющий Свободную демократическую партию Германии (СвДП) политик в интервью медиагруппе RND.
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По его словам, российский газ не становится лучше или хуже в зависимости от того, каким путем он поступает в страну.
"Газ из "Северного потока — 2" не отличается от газа из "Северного потока — 1". Это всего лишь другая труба", — добавил Кубики.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".
Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.
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