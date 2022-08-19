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В бундестаге выступили за запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.08.2022
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В бундестаге выступили за запуск "Северного потока — 2"
В бундестаге выступили за запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.08.2022
В бундестаге выступили за запуск "Северного потока — 2"
Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск трубопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:24
2022-08-19T12:16
в мире
германия
россия
балтийское море
газпром
nord stream 2 ag
северный поток — 2
северный поток
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БЕРЛИН, 19 авг — РИА Новости. Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск трубопровода "Северный поток — 2"."Федеральный министр экономики должен сделать все, чтобы мы имели больше энергии. Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток — 2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму", — заявил представляющий Свободную демократическую партию Германии (СвДП) политик в интервью медиагруппе RND.По его словам, российский газ не становится лучше или хуже в зависимости от того, каким путем он поступает в страну."Газ из "Северного потока — 2" не отличается от газа из "Северного потока — 1". Это всего лишь другая труба", — добавил Кубики."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.
https://ria.ru/20220815/potok-1809866707.html
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в мире, германия, россия, балтийское море, газпром, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток
В мире, Германия, Россия, Балтийское море, Газпром, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Северный поток
09:24 19.08.2022 (обновлено: 12:16 19.08.2022)
 
В бундестаге выступили за запуск "Северного потока — 2"

Вице-спикер бундестага Кубики выступил за немедленный запуск "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 авг — РИА Новости. Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск трубопровода "Северный поток — 2".
"Федеральный министр экономики должен сделать все, чтобы мы имели больше энергии. Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток — 2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму", — заявил представляющий Свободную демократическую партию Германии (СвДП) политик в интервью медиагруппе RND.
Береговые объекты газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 22:38
Der Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2"
По его словам, российский газ не становится лучше или хуже в зависимости от того, каким путем он поступает в страну.
"Газ из "Северного потока — 2" не отличается от газа из "Северного потока — 1". Это всего лишь другая труба", — добавил Кубики.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".
Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:40
В Германии испугались бунтов из-за отказа от "Северного потока — 2"
 
В миреГерманияРоссияБалтийское мореГазпромNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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