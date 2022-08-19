https://ria.ru/20220819/germaniya-1810649384.html

В бундестаге выступили за запуск "Северного потока — 2"

В бундестаге выступили за запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.08.2022

В бундестаге выступили за запуск "Северного потока — 2"

Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск трубопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:24

2022-08-19T09:24

2022-08-19T12:16

в мире

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россия

балтийское море

газпром

nord stream 2 ag

северный поток — 2

северный поток

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БЕРЛИН, 19 авг — РИА Новости. Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики выступил за немедленный запуск трубопровода "Северный поток — 2"."Федеральный министр экономики должен сделать все, чтобы мы имели больше энергии. Мы должны сейчас немедленно открыть "Северный поток — 2", чтобы заполнить наши газохранилища на зиму", — заявил представляющий Свободную демократическую партию Германии (СвДП) политик в интервью медиагруппе RND.По его словам, российский газ не становится лучше или хуже в зависимости от того, каким путем он поступает в страну."Газ из "Северного потока — 2" не отличается от газа из "Северного потока — 1". Это всего лишь другая труба", — добавил Кубики."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.

https://ria.ru/20220815/potok-1809866707.html

https://ria.ru/20220811/potok-1808817978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, россия, балтийское море, газпром, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток