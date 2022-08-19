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Трюдо: Канада не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газа - РИА Новости, 19.08.2022
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Трюдо: Канада не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газа
Трюдо: Канада не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газа - РИА Новости, 19.08.2022
Трюдо: Канада не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газа
Канада не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа в краткосрочной перспективе, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T22:16
2022-08-19T22:16
европа
канада
германия
siemens
северный поток
олаф шольц
джастин трюдо
экономика
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Канада не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа в краткосрочной перспективе, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая перед журналистами.Он не стал уточнять, на какую помощь со стороны Канады могут в действительности рассчитывать европейские потребители, но отметил, что планирует обсуждать этот вопрос на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава правительства ФРГ приезжает с визитом в Канаду в воскресенье."Мы планирует посвятить краткосрочным вызовам (Европы) и тому, что и где можем сделать, значительную часть обсуждений с канцлером", - сообщил Трюдо.Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Сейчас Европа продолжает испытывать давление, прежде всего, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу-Европе" вовсе прекратились."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
https://ria.ru/20220817/gaz-1810126418.html
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европа, канада, германия, siemens, северный поток, олаф шольц, джастин трюдо, экономика, в мире, украина
Европа, Канада, Германия, Siemens, Северный поток, Олаф Шольц, Джастин Трюдо, Экономика, В мире, Украина
22:16 19.08.2022
 
Трюдо: Канада не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газа

Премьер Канады Трюдо: страна не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Канада не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа в краткосрочной перспективе, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая перед журналистами.
"Честно говоря, мы не очень многое можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь с приближающимися зимними трудностями", - признался Трюдо.
Он не стал уточнять, на какую помощь со стороны Канады могут в действительности рассчитывать европейские потребители, но отметил, что планирует обсуждать этот вопрос на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава правительства ФРГ приезжает с визитом в Канаду в воскресенье.
"Мы планирует посвятить краткосрочным вызовам (Европы) и тому, что и где можем сделать, значительную часть обсуждений с канцлером", - сообщил Трюдо.
Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
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Сейчас Европа продолжает испытывать давление, прежде всего, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу-Европе" вовсе прекратились.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
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