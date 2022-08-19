https://ria.ru/20220819/gaz-1810863106.html

Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов

Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов - РИА Новости, 19.08.2022

Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов

Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта после новости о том, что "Северный поток"... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:09

2022-08-19T19:09

2022-08-19T19:23

экономика

европа

в мире

газпром

северный поток

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта после новости о том, что "Северный поток" будет приостановлен на трое суток, к закрытию цена скорректировалась примерно до 2670, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая".Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после сообщения подскакивали на 7,9%, примерно до 2716 долларов, на закрытии несколько скорректировавшись - до 2672 долларов, или роста на 6,2%. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня - 2516,9 доллара.

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810777617.html

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, европа, в мире, газпром, северный поток