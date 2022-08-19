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Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов - РИА Новости, 19.08.2022
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Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов - РИА Новости, 19.08.2022
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов
Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта после новости о том, что "Северный поток"... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:09
2022-08-19T19:23
экономика
европа
в мире
газпром
северный поток
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта после новости о том, что "Северный поток" будет приостановлен на трое суток, к закрытию цена скорректировалась примерно до 2670, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая".Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после сообщения подскакивали на 7,9%, примерно до 2716 долларов, на закрытии несколько скорректировавшись - до 2672 долларов, или роста на 6,2%. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня - 2516,9 доллара.
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экономика, европа, в мире, газпром, северный поток
Экономика, Европа, В мире, Газпром, Северный поток
19:09 19.08.2022 (обновлено: 19:23 19.08.2022)
 
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов

Данные ICE: биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов впервые с марта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта после новости о том, что "Северный поток" будет приостановлен на трое суток, к закрытию цена скорректировалась примерно до 2670, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая".
Томас Хальденванг - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 15:34
Глава контрразведки Германии обвинил Россию в росте цен на газ
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после сообщения подскакивали на 7,9%, примерно до 2716 долларов, на закрытии несколько скорректировавшись - до 2672 долларов, или роста на 6,2%. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня - 2516,9 доллара.
 
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