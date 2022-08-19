https://ria.ru/20220819/gaz-1810863106.html
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов - РИА Новости, 19.08.2022
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов
Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта после новости о том, что "Северный поток"... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:09
2022-08-19T19:09
2022-08-19T19:23
экономика
европа
в мире
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_6c0e459079495dd66d1fc900df600a36.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта после новости о том, что "Северный поток" будет приостановлен на трое суток, к закрытию цена скорректировалась примерно до 2670, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая".Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после сообщения подскакивали на 7,9%, примерно до 2716 долларов, на закрытии несколько скорректировавшись - до 2672 долларов, или роста на 6,2%. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня - 2516,9 доллара.
https://ria.ru/20220819/germaniya-1810777617.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d31a38e4366e58a7f5a8ff0e6a3ff73a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, в мире, газпром, северный поток
Экономика, Европа, В мире, Газпром, Северный поток
19:09 19.08.2022 (обновлено: 19:23 19.08.2022)
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов
Данные ICE: биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов впервые с марта
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта после новости о том, что "Северный поток" будет приостановлен на трое суток, к закрытию цена скорректировалась примерно до 2670, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ранее в пятницу "Газпром
" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку
" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая".
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после сообщения подскакивали на 7,9%, примерно до 2716 долларов, на закрытии несколько скорректировавшись - до 2672 долларов, или роста на 6,2%. Динамика котировок ведется от расчетной цены предыдущего дня - 2516,9 доллара.