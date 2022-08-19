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Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят на трое суток - РИА Новости, 20.08.2022
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Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят на трое суток
Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят на трое суток - РИА Новости, 20.08.2022
Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят на трое суток
Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят с 31 августа по 2 сентября для планового техобслуживания, сообщили в "Газпроме". РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-19T18:58
2022-08-20T03:02
экономика
газпром
северный поток
европа
канада
германия
siemens
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят с 31 августа по 2 сентября для планового техобслуживания, сообщили в "Газпроме".Отмечается, что ремонт, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, выполнят специалисты компании совместно с коллегами из Siemens.Как утверждается в технической документации от немецкой фирмы, каждые 1000 часов нужно проводить обслуживание ГПА, которое включает осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха."По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 миллионов кубометров в сутки", — резюмировал "Газпром".На фоне релиза корпорации биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. В целом наблюдается рост котировок более чем на семь процентов.Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
https://ria.ru/20220811/potok-1808817978.html
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экономика, газпром, северный поток, европа, канада, германия, siemens
Экономика, Газпром, Северный поток, Европа, Канада, Германия, Siemens
18:58 19.08.2022 (обновлено: 03:02 20.08.2022)
 
Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят на трое суток

"Газпром" объявил о приостановке газопровода "Северный поток" с 31 августа по 2 сентября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят с 31 августа по 2 сентября для планового техобслуживания, сообщили в "Газпроме".

"Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что ремонт, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, выполнят специалисты компании совместно с коллегами из Siemens.
Как утверждается в технической документации от немецкой фирмы, каждые 1000 часов нужно проводить обслуживание ГПА, которое включает осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.
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"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 миллионов кубометров в сутки", — резюмировал "Газпром".
На фоне релиза корпорации биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. В целом наблюдается рост котировок более чем на семь процентов.
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Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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