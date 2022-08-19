18:58 19.08.2022 (обновлено: 03:02 20.08.2022)
Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят на трое суток
"Газпром" объявил о приостановке газопровода "Северный поток" с 31 августа по 2 сентября
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят с 31 августа по 2 сентября для планового техобслуживания, сообщили в "Газпроме".
"Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что ремонт, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, выполнят специалисты компании совместно с коллегами из Siemens.
Как утверждается в технической документации от немецкой фирмы, каждые 1000 часов нужно проводить обслуживание ГПА, которое включает осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.
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"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 миллионов кубометров в сутки", — резюмировал "Газпром".
На фоне релиза корпорации биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. В целом наблюдается рост котировок более чем на семь процентов.
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Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовались на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает только один из пяти двигателей.
Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.