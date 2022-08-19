https://ria.ru/20220819/gaz-1810686187.html

Берлускони предложил Италии отказаться от газа из России

Берлускони предложил Италии отказаться от газа из России - РИА Новости, 19.08.2022

Берлускони предложил Италии отказаться от газа из России

Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер страны Сильвио Берлускони считает, что Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:32

2022-08-19T11:32

2022-08-19T15:54

россия

италия

в мире

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/09/1553180978_0:7:3021:1706_1920x0_80_0_0_db4b1fe9eb25fe0da71399b5f395df8d.jpg

РИМ, 19 авг — РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер страны Сильвио Берлускони считает, что Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок на Апеннины.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.Берлускони, отвечая на вопрос, поддерживает ли он призыв Демократической партии и партии "Братья Италии" к правительству остановить поставки газа из России, сказал: "Конечно, если за это время будут созданы условия для альтернативных поставок".По словам Берлускони, Италии необходимы терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов."(При условии) что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы", — заявил Берлускони в интервью изданию il Foglio.После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из России. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В начале августа министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 15%. Ранее он говорил, что с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия будет полностью независима от поставок газа из России во втором полугодии 2024 года.

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810649384.html

https://ria.ru/20220818/gaz-1810534429.html

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, италия, в мире, природный газ