11:32 19.08.2022 (обновлено: 15:54 19.08.2022)
Берлускони предложил Италии отказаться от газа из России
Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что стране следует отказаться от газа из России
Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 19 авг — РИА Новости. Лидер партии "Вперед, Италия", экс-премьер страны Сильвио Берлускони считает, что Италии следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок на Апеннины.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.
Берлускони, отвечая на вопрос, поддерживает ли он призыв Демократической партии и партии "Братья Италии" к правительству остановить поставки газа из России, сказал: "Конечно, если за это время будут созданы условия для альтернативных поставок".
По словам Берлускони, Италии необходимы терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.
"(При условии) что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы", — заявил Берлускони в интервью изданию il Foglio.
После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из России. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В начале августа министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 15%. Ранее он говорил, что с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия будет полностью независима от поставок газа из России во втором полугодии 2024 года.