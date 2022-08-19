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В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу
В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу - РИА Новости, 19.08.2022
В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу
Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в пятницу в соцсети Twitter глава комитета... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:05
2022-08-19T10:05
2022-08-19T10:16
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в пятницу в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Ведущие политики в правящих партиях (Германии) также присоединяются к моей позиции. Это разумно - вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций", - заявил Эрнст.Ранее один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался за использование газопровода "Северный поток 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, германия, россия
10:05 19.08.2022 (обновлено: 10:16 19.08.2022)
В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу
Глава комитета бундестага Эрнст: было бы разумно вести с Россией переговоры по газу