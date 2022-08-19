https://ria.ru/20220819/gaz-1810656489.html

В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу

В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу - РИА Новости, 19.08.2022

В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу

Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в пятницу в соцсети Twitter глава комитета... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:05

2022-08-19T10:05

2022-08-19T10:16

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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в пятницу в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Ведущие политики в правящих партиях (Германии) также присоединяются к моей позиции. Это разумно - вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций", - заявил Эрнст.Ранее один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался за использование газопровода "Северный поток 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, россия