Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/gaz-1810656489.html
В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу
В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу - РИА Новости, 19.08.2022
В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу
Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в пятницу в соцсети Twitter глава комитета... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:05
2022-08-19T10:16
в мире
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в пятницу в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Ведущие политики в правящих партиях (Германии) также присоединяются к моей позиции. Это разумно - вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций", - заявил Эрнст.Ранее один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался за использование газопровода "Северный поток 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии.
https://ria.ru/20220818/germaniya-1810368633.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_a6edf8ea3ae9bb27e0d930d7bda2011d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
10:05 19.08.2022 (обновлено: 10:16 19.08.2022)
 
В бундестаге призвали вести с Россией переговоры по газу

Глава комитета бундестага Эрнст: было бы разумно вести с Россией переговоры по газу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Было бы разумно вести с Россией переговоры по газу, Германия не должна страдать от собственных санкций, написал в пятницу в соцсети Twitter глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
"Ведущие политики в правящих партиях (Германии) также присоединяются к моей позиции. Это разумно - вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций", - заявил Эрнст.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:30Туризм
"Альтернатива для Германии" выступила против запрета на въезд россиян
Ранее один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики высказался за использование газопровода "Северный поток 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии.
 
В миреГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала