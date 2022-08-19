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В Британии заявили, что у России "нет морального права" участвовать в G20 - РИА Новости, 20.08.2022
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В Британии заявили, что у России "нет морального права" участвовать в G20
В Британии заявили, что у России "нет морального права" участвовать в G20 - РИА Новости, 20.08.2022
В Британии заявили, что у России "нет морального права" участвовать в G20
Представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-19T23:28
2022-08-20T00:45
в мире
владимир путин
россия
украина
саммит g20
большая двадцатка
индонезия
лиз трасс
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, передает агентство Рейтер."У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины", - приводит агентство слова представителя британского МИД.Ранее агентство Блумберг передавало, что глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину.Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя и Украину, которая не входит в G20.Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг сообщил, что Путин в разговоре с ним заявил, что приедет на саммит. Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220819/putin-1810803056.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, саммит g20, большая двадцатка, индонезия, лиз трасс, джоко видодо, великобритания, донбасс
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Саммит G20, Большая двадцатка, Индонезия, Лиз Трасс, Джоко Видодо, Великобритания, Донбасс
23:28 19.08.2022 (обновлено: 00:45 20.08.2022)
 
В Британии заявили, что у России "нет морального права" участвовать в G20

Reuters: МИД Британии выступил против участия России в саммите G20 на острове Бали

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, передает агентство Рейтер.
России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины", - приводит агентство слова представителя британского МИД.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 16:39
Кандидата в премьеры Британии поставили на место после слов о Путине
Ранее агентство Блумберг передавало, что глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину.
Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя и Украину, которая не входит в G20.
Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг сообщил, что Путин в разговоре с ним заявил, что приедет на саммит. Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Нахим Захави - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 14:47
СМИ: глава Минфина Британии переложил вину за проблемы в стране на Россию
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСаммит G20Большая двадцаткаИндонезияЛиз ТрассДжоко ВидодоВеликобританияДонбасс
 
 
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