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Белый дом: Зеленский должен участвовать в G20, если саммит посетит Путин - РИА Новости, 19.08.2022
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Белый дом: Зеленский должен участвовать в G20, если саммит посетит Путин
Белый дом: Зеленский должен участвовать в G20, если саммит посетит Путин - РИА Новости, 19.08.2022
Белый дом: Зеленский должен участвовать в G20, если саммит посетит Путин
Белый дом заявил, что Владимир Зеленский должен принять участие в предстоящем саммите G20, если его посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:57
2022-08-19T22:49
владимир зеленский
в мире
владимир путин
джоко видодо
вашингтон (штат)
бали
россия
большая двадцатка
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Белый дом заявил, что Владимир Зеленский должен принять участие в предстоящем саммите G20, если его посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство Блумберг.Ранее индонезийский президент Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали.Согласно заявлению совета по национальной безопасности, Вашингтон полагает, что Зеленскому следует принять участие в мероприятии, если Путин действительно собирается его посетить.Агентство отмечает, что призыв США оставляет открытой возможность дистанционного участия Зеленского в саммите.
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владимир зеленский, в мире, владимир путин, джоко видодо, вашингтон (штат), бали, россия, большая двадцатка, саммит g20
Владимир Зеленский, В мире, Владимир Путин, Джоко Видодо, Вашингтон (штат), Бали, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20
19:57 19.08.2022 (обновлено: 22:49 19.08.2022)
 
Белый дом: Зеленский должен участвовать в G20, если саммит посетит Путин

Bloomberg: США поддерживают участие Зеленского в саммите G20, если туда приедет Путин

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Белый дом заявил, что Владимир Зеленский должен принять участие в предстоящем саммите G20, если его посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство Блумберг.
Ранее индонезийский президент Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали.
Согласно заявлению совета по национальной безопасности, Вашингтон полагает, что Зеленскому следует принять участие в мероприятии, если Путин действительно собирается его посетить.
Агентство отмечает, что призыв США оставляет открытой возможность дистанционного участия Зеленского в саммите.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:00
Новые жертвы на глобальном "зеленом" алтаре — коровы и украинцы
 
Владимир ЗеленскийВ миреВладимир ПутинДжоко ВидодоВашингтон (штат)БалиРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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