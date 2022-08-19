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Белый дом: Зеленский должен участвовать в G20, если саммит посетит Путин

Белый дом: Зеленский должен участвовать в G20, если саммит посетит Путин - РИА Новости, 19.08.2022

Белый дом: Зеленский должен участвовать в G20, если саммит посетит Путин

Белый дом заявил, что Владимир Зеленский должен принять участие в предстоящем саммите G20, если его посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:57

2022-08-19T19:57

2022-08-19T22:49

владимир зеленский

в мире

владимир путин

джоко видодо

вашингтон (штат)

бали

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большая двадцатка

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Белый дом заявил, что Владимир Зеленский должен принять участие в предстоящем саммите G20, если его посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство Блумберг.Ранее индонезийский президент Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали.Согласно заявлению совета по национальной безопасности, Вашингтон полагает, что Зеленскому следует принять участие в мероприятии, если Путин действительно собирается его посетить.Агентство отмечает, что призыв США оставляет открытой возможность дистанционного участия Зеленского в саммите.

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

вашингтон (штат)

бали

россия

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