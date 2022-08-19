https://ria.ru/20220819/g20-1810726850.html

Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20

Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20 - РИА Новости, 19.08.2022

Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20

Кандидат в премьеры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак призвал не допускать российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки",... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:11

2022-08-19T13:11

2022-08-19T14:16

в мире

владимир путин

индонезия

россия

украина

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800860103_171:47:3042:1662_1920x0_80_0_0_51359b66314a0ce1b0329e42dc5d76eb.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кандидат в премьеры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак призвал не допускать российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Индонезии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Сунака."Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом ("Большой двадцатки"), пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине", - приводит телеканал слова представителя Сунака.По словам представителя, партнеры и союзники Британии из G20 "несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим", говорится в сообщении.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810633532.html

https://ria.ru/20220809/vstrecha-1808268671.html

индонезия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, индонезия, россия, украина, большая двадцатка