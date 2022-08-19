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Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20 - РИА Новости, 19.08.2022
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Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20
Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20 - РИА Новости, 19.08.2022
Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20
Кандидат в премьеры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак призвал не допускать российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки",... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:11
2022-08-19T14:16
в мире
владимир путин
индонезия
россия
украина
большая двадцатка
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кандидат в премьеры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак призвал не допускать российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Индонезии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Сунака."Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом ("Большой двадцатки"), пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине", - приводит телеканал слова представителя Сунака.По словам представителя, партнеры и союзники Британии из G20 "несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим", говорится в сообщении.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810633532.html
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в мире, владимир путин, индонезия, россия, украина, большая двадцатка
В мире, Владимир Путин, Индонезия, Россия, Украина, Большая двадцатка
13:11 19.08.2022 (обновлено: 14:16 19.08.2022)
 
Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20

Кандидат в премьеры Британии Сунак призвал не допускать Путина на саммит G20

© AP Photo / Dita AlangkaraСаммит G20
Саммит G20 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Саммит G20. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кандидат в премьеры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак призвал не допускать российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Индонезии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Сунака.
"Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом ("Большой двадцатки"), пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине", - приводит телеканал слова представителя Сунака.
Рукопожатие Путина и Байдена - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 05:47
Индонезия заявила о готовности организовать на G20 встречу Путина и Байдена
По словам представителя, партнеры и союзники Британии из G20 "несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим", говорится в сообщении.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 12:27
Предпосылок для встречи Путина с Зеленским на G20 нет, заявил Песков
 
В миреВладимир ПутинИндонезияРоссияУкраинаБольшая двадцатка
 
 
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