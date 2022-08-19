13:11 19.08.2022 (обновлено: 14:16 19.08.2022)
Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20
Кандидат в премьеры Британии Сунак призвал не допускать Путина на саммит G20
© AP Photo / Dita AlangkaraСаммит G20
© AP Photo / Dita Alangkara
Саммит G20. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Кандидат в премьеры Великобритании, экс-глава минфина Риши Сунак призвал не допускать российского президента Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Индонезии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Сунака.
"Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом ("Большой двадцатки"), пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине", - приводит телеканал слова представителя Сунака.
По словам представителя, партнеры и союзники Британии из G20 "несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим", говорится в сообщении.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.