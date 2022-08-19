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В Абхазии и Южной Осетии открылись военно-технические форумы "Армия-2022"
В Абхазии и Южной Осетии открылись военно-технические форумы "Армия-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
В Абхазии и Южной Осетии открылись военно-технические форумы "Армия-2022"
Военно-технические форумы "Армия-2022" с демонстрацией современных образцов вооружения военных баз, открылись в пятницу в Абхазии и Южной Осетии, сообщает... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:52
2022-08-19T17:52
2022-08-19T17:52
форум "армия-2022"
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ЦХИНВАЛ, 19 авг – РИА Новости. Военно-технические форумы "Армия-2022" с демонстрацией современных образцов вооружения военных баз, открылись в пятницу в Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Форумы проходят на территориях военно-патриотических парков "Патриот" - в Гудауте в Абхазии и Цхинвале в Южной Осетии.В рамках форума на специально подготовленных выставочных площадках представлена колесная военная техника и стрелковое оружие, в частности, новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы, ракетные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр", станции связи, противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения.Также на форуме работают развлекательные площадки культурно-художественной и военно-патриотической направленности, программы с проведением спортивно-военных игр, пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевые кухни. На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе пять воздушных судов, 27 кораблей и катеров.Форум проходит на 16 площадках военно-патриотических парков "Патриот" девяти регионов России на территории Южного военного округа и российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20220817/forum-1810291708.html
https://ria.ru/20220819/armiya-2022-1810675367.html
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форум "армия-2022", абхазия, южная осетия, россия, бтр-82ам, в мире
Форум "Армия-2022", Абхазия, Южная Осетия, Россия, БТР-82АМ, В мире
В Абхазии и Южной Осетии открылись военно-технические форумы "Армия-2022"
В Гудауте и Цхинвале открылись военно-технические форумы "Армия-2022"