Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев: на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/forum-1810635417.html
Дегтярев: на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть
Дегтярев: на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть - РИА Новости, 19.08.2022
Дегтярев: на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть
Военно-технический форум "Армия-2022" стартовал в Хабаровске, на экспозиции с новыми образцами техники "есть что посмотреть", сообщил губернатор Хабаровского... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:29
2022-08-19T06:29
безопасность
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795739219_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b23f7401da2f8cfac27478ca6501fc88.jpg
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Военно-технический форум "Армия-2022" стартовал в Хабаровске, на экспозиции с новыми образцами техники "есть что посмотреть", сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стрелкового оружия и спецснаряжения представлены на площадке хабаровского аэродрома "Центральный". Форум "Армия-2022" пройдет с 19 по 21 августа.Он отметил, что на экспозиции "есть что посмотреть", а военные расскажут о действующих образцах, которые стоят сегодня на вооружении.Ранее Восточный военный округ анонсировал демонстрацию более 70 единиц вооружения, военной и ретротехники, в том числе противотанковой самоходной установки ИСУ-152, танков Т-34, ИС-3, Т-80БВМ, зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С", комплекса радиотехнической разведки и управления "Москва", наземного модуля помех "Красуха", робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 и других образцов.Гости форума ознакомятся с особенностями проживания, питания, банного обслуживания, обмундирования и экипировки военнослужащих. Для посетителей будут организованы показательные выступления возможности инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, коллектива ДОСААФ, показ тушения условного пожара вертолетом Ми-26 с использованием водосливного устройства и многое другое.
https://ria.ru/20220818/minoborony-1810512621.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795739219_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5a39b1df0888f6f9432f98ca86804859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, форум "армия-2022"
Безопасность, Форум "Армия-2022"
06:29 19.08.2022
 
Дегтярев: на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть

Губернатор Дегтярев заявил, что на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Военно-технический форум "Армия-2022" стартовал в Хабаровске, на экспозиции с новыми образцами техники "есть что посмотреть", сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стрелкового оружия и спецснаряжения представлены на площадке хабаровского аэродрома "Центральный". Форум "Армия-2022" пройдет с 19 по 21 августа.
"Дали старт военно-техническому форуму "Армия-2022" вместе с врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-майором Григорием Тюриным. Масштабное патриотическое мероприятие в эти дни проходит по всей стране. И не случайно главная площадка форума на Дальнем Востоке – в столице Хабаровского края. Это признание нашего вклада в укрепление обороноспособности страны, в борьбу над националистами в ходе специальной военной операции на Украине", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на экспозиции "есть что посмотреть", а военные расскажут о действующих образцах, которые стоят сегодня на вооружении.
Ранее Восточный военный округ анонсировал демонстрацию более 70 единиц вооружения, военной и ретротехники, в том числе противотанковой самоходной установки ИСУ-152, танков Т-34, ИС-3, Т-80БВМ, зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С", комплекса радиотехнической разведки и управления "Москва", наземного модуля помех "Красуха", робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 и других образцов.
Гости форума ознакомятся с особенностями проживания, питания, банного обслуживания, обмундирования и экипировки военнослужащих. Для посетителей будут организованы показательные выступления возможности инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, коллектива ДОСААФ, показ тушения условного пожара вертолетом Ми-26 с использованием водосливного устройства и многое другое.
Прототип беспилотного автомобиля ШАССИ Урал-432067-73 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 16:43
Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022"
 
БезопасностьФорум "Армия-2022"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала