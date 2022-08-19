https://ria.ru/20220819/forum-1810635417.html

Дегтярев: на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть

Дегтярев: на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть - РИА Новости, 19.08.2022

Дегтярев: на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть

Военно-технический форум "Армия-2022" стартовал в Хабаровске, на экспозиции с новыми образцами техники "есть что посмотреть", сообщил губернатор Хабаровского... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:29

2022-08-19T06:29

2022-08-19T06:29

безопасность

форум "армия-2022"

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ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Военно-технический форум "Армия-2022" стартовал в Хабаровске, на экспозиции с новыми образцами техники "есть что посмотреть", сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стрелкового оружия и спецснаряжения представлены на площадке хабаровского аэродрома "Центральный". Форум "Армия-2022" пройдет с 19 по 21 августа.Он отметил, что на экспозиции "есть что посмотреть", а военные расскажут о действующих образцах, которые стоят сегодня на вооружении.Ранее Восточный военный округ анонсировал демонстрацию более 70 единиц вооружения, военной и ретротехники, в том числе противотанковой самоходной установки ИСУ-152, танков Т-34, ИС-3, Т-80БВМ, зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С", комплекса радиотехнической разведки и управления "Москва", наземного модуля помех "Красуха", робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 и других образцов.Гости форума ознакомятся с особенностями проживания, питания, банного обслуживания, обмундирования и экипировки военнослужащих. Для посетителей будут организованы показательные выступления возможности инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, коллектива ДОСААФ, показ тушения условного пожара вертолетом Ми-26 с использованием водосливного устройства и многое другое.

https://ria.ru/20220818/minoborony-1810512621.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, форум "армия-2022"