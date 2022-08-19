Дегтярев: на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть
Губернатор Дегтярев заявил, что на форуме "Армия-2022" в Хабаровске есть что посмотреть
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Военно-технический форум "Армия-2022" стартовал в Хабаровске, на экспозиции с новыми образцами техники "есть что посмотреть", сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стрелкового оружия и спецснаряжения представлены на площадке хабаровского аэродрома "Центральный". Форум "Армия-2022" пройдет с 19 по 21 августа.
"Дали старт военно-техническому форуму "Армия-2022" вместе с врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-майором Григорием Тюриным. Масштабное патриотическое мероприятие в эти дни проходит по всей стране. И не случайно главная площадка форума на Дальнем Востоке – в столице Хабаровского края. Это признание нашего вклада в укрепление обороноспособности страны, в борьбу над националистами в ходе специальной военной операции на Украине", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на экспозиции "есть что посмотреть", а военные расскажут о действующих образцах, которые стоят сегодня на вооружении.
Ранее Восточный военный округ анонсировал демонстрацию более 70 единиц вооружения, военной и ретротехники, в том числе противотанковой самоходной установки ИСУ-152, танков Т-34, ИС-3, Т-80БВМ, зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С", комплекса радиотехнической разведки и управления "Москва", наземного модуля помех "Красуха", робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 и других образцов.
Гости форума ознакомятся с особенностями проживания, питания, банного обслуживания, обмундирования и экипировки военнослужащих. Для посетителей будут организованы показательные выступления возможности инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, коллектива ДОСААФ, показ тушения условного пожара вертолетом Ми-26 с использованием водосливного устройства и многое другое.