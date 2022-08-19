https://ria.ru/20220819/fond-1810702378.html
ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду
ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду - РИА Новости, 19.08.2022
ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду
Трех жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду, помогающему местным войскам беспилотниками и тепловизорами, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:12
2022-08-19T12:12
2022-08-19T16:22
специальная военная операция на украине
фсб
москва
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Трех жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду, помогающему местным войскам беспилотниками и тепловизорами, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Подмосковью.По данным силовиков, в период специальной военной операции в ДНР, ЛНР и на Украине трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского фонда "Вернись живым".Подчеркивается, что с 2014 года эта организация оказывает финансовую помощь украинским войскам в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении военнослужащих.Отмечается, что правонарушителям объявили официальное предостережение.
https://ria.ru/20220819/agent-1810652931.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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Сотрудники ФСБ предостерегли россиян, отправивших деньги украинскому фонду
ФСБ: еще три жителя Московского региона перевели деньги украинскому фонду, который помогает украинской армии с закупкой беспилотников, всем троим объявлены официальные предостережения - такие действия могут быть квалифицированы как госизмена
2022-08-19T12:12
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PT3M01S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, ФСБ, Москва, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
12:12 19.08.2022 (обновлено: 16:22 19.08.2022)
ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду
ФСБ уличила трех жителей Московского региона в переводах денег фонду, помогающему ВСУ