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ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду

ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду - РИА Новости, 19.08.2022

ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду

Трех жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду, помогающему местным войскам беспилотниками и тепловизорами, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:12

2022-08-19T12:12

2022-08-19T16:22

специальная военная операция на украине

фсб

москва

московская область (подмосковье)

вооруженные силы украины

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Трех жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду, помогающему местным войскам беспилотниками и тепловизорами, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Подмосковью.По данным силовиков, в период специальной военной операции в ДНР, ЛНР и на Украине трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского фонда "Вернись живым".Подчеркивается, что с 2014 года эта организация оказывает финансовую помощь украинским войскам в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении военнослужащих.Отмечается, что правонарушителям объявили официальное предостережение.

https://ria.ru/20220819/agent-1810652931.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Сотрудники ФСБ предостерегли россиян, отправивших деньги украинскому фонду ФСБ: еще три жителя Московского региона перевели деньги украинскому фонду, который помогает украинской армии с закупкой беспилотников, всем троим объявлены официальные предостережения - такие действия могут быть квалифицированы как госизмена 2022-08-19T12:12 true PT3M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, москва, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, происшествия