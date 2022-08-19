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ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду - РИА Новости, 19.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/fond-1810702378.html
ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду
ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду - РИА Новости, 19.08.2022
ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду
Трех жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду, помогающему местным войскам беспилотниками и тепловизорами, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:12
2022-08-19T16:22
специальная военная операция на украине
фсб
москва
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Трех жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду, помогающему местным войскам беспилотниками и тепловизорами, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Подмосковью.По данным силовиков, в период специальной военной операции в ДНР, ЛНР и на Украине трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского фонда "Вернись живым".Подчеркивается, что с 2014 года эта организация оказывает финансовую помощь украинским войскам в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении военнослужащих.Отмечается, что правонарушителям объявили официальное предостережение.
https://ria.ru/20220819/agent-1810652931.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
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донецкая народная республика
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Сотрудники ФСБ предостерегли россиян, отправивших деньги украинскому фонду
ФСБ: еще три жителя Московского региона перевели деньги украинскому фонду, который помогает украинской армии с закупкой беспилотников, всем троим объявлены официальные предостережения - такие действия могут быть квалифицированы как госизмена
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фсб, москва, московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, ФСБ, Москва, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
12:12 19.08.2022 (обновлено: 16:22 19.08.2022)
 
ФСБ уличила трех жителей Московского региона в помощи украинскому фонду

ФСБ уличила трех жителей Московского региона в переводах денег фонду, помогающему ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Трех жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду, помогающему местным войскам беспилотниками и тепловизорами, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Подмосковью.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлены граждане Российской Федерации, намеревавшиеся совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России "Государственная измена", — говорится в релизе.

По данным силовиков, в период специальной военной операции в ДНР, ЛНР и на Украине трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского фонда "Вернись живым".
Подчеркивается, что с 2014 года эта организация оказывает финансовую помощь украинским войскам в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении военнослужащих.
Отмечается, что правонарушителям объявили официальное предостережение.
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Специальная военная операция на УкраинеФСБМоскваМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы УкраиныРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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