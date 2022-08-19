https://ria.ru/20220819/flot-1810630135.html

Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие

Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие - РИА Новости, 19.08.2022

Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие

Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил РИА Новости почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T03:28

2022-08-19T03:28

2022-08-19T05:31

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил РИА Новости почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.Ученый принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.Он напомнил, что такое решение - сокращение вооружения - было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами."Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту.... А ведь никого официального соглашения нет. Это, можно сказать, "джентльменское соглашение", - сказал Илькаев.В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.

https://ria.ru/20220624/mid-1797992464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, вмф рф, россия