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Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие - РИА Новости, 19.08.2022
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Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие
Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие - РИА Новости, 19.08.2022
Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие
Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил РИА Новости почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:28
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безопасность
вмф рф
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил РИА Новости почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.Ученый принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.Он напомнил, что такое решение - сокращение вооружения - было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами."Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту.... А ведь никого официального соглашения нет. Это, можно сказать, "джентльменское соглашение", - сказал Илькаев.В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.
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безопасность, вмф рф, россия
Безопасность, ВМФ РФ, Россия
03:28 19.08.2022 (обновлено: 05:31 19.08.2022)
 
Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие

Академик Илькаев предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ РФ
Корабли ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил РИА Новости почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.
Ученый принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.
"В этом вопросе ( возвращение тактического ядерного оружия на флот - ред.) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами - вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах", - сказал академик.
Он напомнил, что такое решение - сокращение вооружения - было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
"Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту.... А ведь никого официального соглашения нет. Это, можно сказать, "джентльменское соглашение", - сказал Илькаев.
В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.
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