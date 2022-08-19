https://ria.ru/20220819/festival-1810865710.html
Эногастрономический фестиваль "Таманская лоза" пройдет на Кубани 20 августа
Эногастрономический фестиваль "Таманская лоза" пройдет на Кубани 20 августа - РИА Новости, 19.08.2022
Эногастрономический фестиваль "Таманская лоза" пройдет на Кубани 20 августа
Эногастрономический фестиваль "Таманская лоза - 2022" пройдет 20 августа на новой набережной станицы Тамань Темрюкского района, сообщает администрация... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:28
2022-08-19T19:28
2022-08-19T19:32
краснодарский край
темрюкский район
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Эногастрономический фестиваль "Таманская лоза - 2022" пройдет 20 августа на новой набережной станицы Тамань Темрюкского района, сообщает администрация Краснодарского края."Мероприятие организуют 20 августа на новой набережной станицы Тамань", - говорится в сообщении.Фестиваль "Таманская лоза - 2022" проводят с 2000 года. Он ежегодно собирает более 10 тысяч человек. "Это знаковое событие для туристов и винодельческих предприятий, которые традиционно презентуют новые винные бренды", - пояснили в администрации.Гостям мероприятия предложат продегустировать напитки, произведенные из местного винограда на заводах Темрюкского района, также будут работать фудкорт Азово-Черноморской кухни и ярмарка сельхозпроизводителей.Кроме того, организаторы запланировали дневную программу для детей. Вечером состоятся концерт и шоу на воде. Завершится фестиваль праздничным салютом.
https://ria.ru/20220729/azovskoepoberezhe-1805757348.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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темрюкский район, краснодарский край, общество
Краснодарский край, Темрюкский район, Краснодарский край, Общество
19:28 19.08.2022 (обновлено: 19:32 19.08.2022)
Эногастрономический фестиваль "Таманская лоза" пройдет на Кубани 20 августа
Эногастрономический фестиваль "Таманская лоза - 2022" пройдет на Кубани 20 августа
КРАСНОДАР, 19 авг - РИА Новости. Эногастрономический фестиваль "Таманская лоза - 2022" пройдет 20 августа на новой набережной станицы Тамань Темрюкского района, сообщает администрация Краснодарского края.
"Мероприятие организуют 20 августа на новой набережной станицы Тамань", - говорится в сообщении.
Фестиваль "Таманская лоза - 2022" проводят с 2000 года. Он ежегодно собирает более 10 тысяч человек. "Это знаковое событие для туристов и винодельческих предприятий, которые традиционно презентуют новые винные бренды", - пояснили в администрации.
Гостям мероприятия предложат продегустировать напитки, произведенные из местного винограда на заводах Темрюкского района
, также будут работать фудкорт Азово-Черноморской кухни и ярмарка сельхозпроизводителей.
Кроме того, организаторы запланировали дневную программу для детей. Вечером состоятся концерт и шоу на воде. Завершится фестиваль праздничным салютом.
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