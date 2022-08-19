https://ria.ru/20220819/evropa-1810627270.html

В США объяснили, как Европа обрекла на гибель зимой сотни тысяч людей

В США объяснили, как Европа обрекла на гибель зимой сотни тысяч людей - РИА Новости, 19.08.2022

В США объяснили, как Европа обрекла на гибель зимой сотни тысяч людей

Приверженность Европы "зеленой" энергетике в сочетании с ее безрассудным идеализмом может привести к гибели сотен тысяч людей этой зимой, пишет в статье для... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T01:53

2022-08-19T01:53

2022-08-19T01:55

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Приверженность Европы "зеленой" энергетике в сочетании с ее безрассудным идеализмом может привести к гибели сотен тысяч людей этой зимой, пишет в статье для издания The Hill обозреватель Кристин Тейт."Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту", - предупреждает автор.Как отмечает Тейт, "семена" энергокризиса в Европе были заложены много лет назад, при этом попытки заменить традиционную энергию "зелеными" источниками оказались "катастрофическими"."Рабская приверженность "зеленой" политике в сочетании с глупым идеализмом будет стоить жизней этой зимой", - указывает она. Так, ежегодно по всей Европе около 200 тысяч человек становятся жертвами "избыточной зимней смертности", а холодная погода и резкое снижения отопительных мощностей потенциально могут спровоцировать ее шестизначный рост."Если усилия по форсированию использования ненадежных, дорогих экологически чистых источников энергии или запрету гидроразрыва в США увенчаются успехом, мы можем столкнуться с результатами, сопоставимыми с результатами наших европейских кузенов", - пишет Тейт.Грядущая "смертоносная" зима в Европе должна послужить, по ее мнению, тревожным звонком для США. "Европейская оптимистичная, но в конечном счете бесплодная энергетическая политика создает то, что может стать крупнейшим энергетическим кризисом нашего времени", - заключает обозреватель.Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ЕС продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. В последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.

https://ria.ru/20220818/sholts-1810439446.html

https://ria.ru/20220818/gaz-1810465336.html

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в мире, европа, сша, азия