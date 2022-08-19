https://ria.ru/20220819/estoniya-1810870052.html

В Госдуме призвали прекратить поставки электроэнергии Эстонии

В Госдуме призвали прекратить поставки электроэнергии Эстонии - РИА Новости, 19.08.2022

В Госдуме призвали прекратить поставки электроэнергии Эстонии

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил, что из-за выраженной антироссийской политики Эстонии Москве необходимо полностью прекратить поставки... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:45

2022-08-19T19:45

2022-08-19T21:09

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госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил, что из-за выраженной антироссийской политики Эстонии Москве необходимо полностью прекратить поставки электроэнергии для Таллина.В пятницу стало известно, что Эстония сделает официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета санкций против России."Надо "вырезать" Эстонию из энергетического партнерства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества", — сказал Морозов РИА Новости.Со своей стороны, депутат Госдумы Максим Иванов (ЕР) отметил, что указанные решения Эстонии ударят по ее же экономике и эстонскому государству. "Возможно, (они) присоединятся к нам. В этом нет никакого сомнения", — отметил российский парламентарий.Эстония с 18 августа прекратила пропуск в страну граждан России с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими службами. Граждане России, которым была выдана виза другой страной — участницей Шенгенского соглашения, пока могут въезжать в Эстонию.

https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810778366.html

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эстония, россия, госдума рф, единая россия