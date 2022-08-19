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В Госдуме призвали прекратить поставки электроэнергии Эстонии
В Госдуме призвали прекратить поставки электроэнергии Эстонии - РИА Новости, 19.08.2022
В Госдуме призвали прекратить поставки электроэнергии Эстонии
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил, что из-за выраженной антироссийской политики Эстонии Москве необходимо полностью прекратить поставки... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:45
2022-08-19T19:45
2022-08-19T21:09
эстония
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госдума рф
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов заявил, что из-за выраженной антироссийской политики Эстонии Москве необходимо полностью прекратить поставки электроэнергии для Таллина.В пятницу стало известно, что Эстония сделает официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета санкций против России."Надо "вырезать" Эстонию из энергетического партнерства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества", — сказал Морозов РИА Новости.Со своей стороны, депутат Госдумы Максим Иванов (ЕР) отметил, что указанные решения Эстонии ударят по ее же экономике и эстонскому государству. "Возможно, (они) присоединятся к нам. В этом нет никакого сомнения", — отметил российский парламентарий.Эстония с 18 августа прекратила пропуск в страну граждан России с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими службами. Граждане России, которым была выдана виза другой страной — участницей Шенгенского соглашения, пока могут въезжать в Эстонию.
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эстония, россия, госдума рф, единая россия
Эстония, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
19:45 19.08.2022 (обновлено: 21:09 19.08.2022)
В Госдуме призвали прекратить поставки электроэнергии Эстонии
Депутат ЕР Морозов заявил о необходимости прекратить поставки электроэнергии Эстонии