Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Глава Турции Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры.
Эрдоган в четверг во Львове провел встречу с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
"Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Львова.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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