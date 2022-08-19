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Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.08.2022

Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:03

2022-08-19T12:03

2022-08-19T12:03

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АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры.Эрдоган в четверг во Львове провел встречу с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем."Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Львова.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810607328.html

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Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, антониу гутерреш, энергодар, россия, львов, запорожская аэс, оон, чернобыльская аэс