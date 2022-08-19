Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/erdogan-1810696680.html
Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:03
2022-08-19T12:03
в мире
владимир зеленский
антониу гутерреш
энергодар
россия
львов
запорожская аэс
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807559109_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_08ce0dfe00849f862d58d2715638c1d3.jpg
АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры.Эрдоган в четверг во Львове провел встречу с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем."Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Львова.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220818/turtsiya-1810607328.html
энергодар
россия
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807559109_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_c35832c2a4c3a5d2f40c9ebf9934aa70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, антониу гутерреш, энергодар, россия, львов, запорожская аэс, оон, чернобыльская аэс
В мире, Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, Энергодар, Россия, Львов, Запорожская АЭС, ООН, Чернобыльская АЭС
12:03 19.08.2022
 
Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

Глава Турции Эрдоган хочет обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры.
Эрдоган в четверг во Львове провел встречу с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
"Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это. Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Львова.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 21:23
The Independent назвала цель визита Эрдогана на Украину
 
В миреВладимир ЗеленскийАнтониу ГутеррешЭнергодарРоссияЛьвовЗапорожская АЭСООНЧернобыльская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала