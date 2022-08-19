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Власти Запорожской области прокомментировали ночной обстрел Энергодара - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/energodar-1810627111.html
Власти Запорожской области прокомментировали ночной обстрел Энергодара
Власти Запорожской области прокомментировали ночной обстрел Энергодара - РИА Новости, 19.08.2022
Власти Запорожской области прокомментировали ночной обстрел Энергодара
Запорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T01:42
2022-08-19T01:49
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на пятницу дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20220818/magate-1810505438.html
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в мире, энергодар, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Украина
01:42 19.08.2022 (обновлено: 01:49 19.08.2022)
 
Власти Запорожской области прокомментировали ночной обстрел Энергодара

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что уровень радиации на ЗАЭС в норме

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Украинские войска в ночь на пятницу дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией.
"Прилетов" на территорию АЭС не было, но еще вся ночь впереди, никто не знает, что взбредет в голову киевскому режиму. Обстановка на атомной станции спокойная. Смена работает. Уровень радиации в норме", - сказал Рогов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 16:26
МИД ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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