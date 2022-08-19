https://ria.ru/20220819/energodar-1810627111.html

Власти Запорожской области прокомментировали ночной обстрел Энергодара

Власти Запорожской области прокомментировали ночной обстрел Энергодара - РИА Новости, 19.08.2022

Власти Запорожской области прокомментировали ночной обстрел Энергодара

Запорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T01:42

2022-08-19T01:42

2022-08-19T01:49

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энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на пятницу дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220818/magate-1810505438.html

энергодар

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, энергодар, запорожская аэс, украина