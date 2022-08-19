01:42 19.08.2022 (обновлено: 01:49 19.08.2022)
Власти Запорожской области прокомментировали ночной обстрел Энергодара
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что уровень радиации на ЗАЭС в норме
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Украинские войска в ночь на пятницу дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией.
"Прилетов" на территорию АЭС не было, но еще вся ночь впереди, никто не знает, что взбредет в голову киевскому режиму. Обстановка на атомной станции спокойная. Смена работает. Уровень радиации в норме", - сказал Рогов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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