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Украинские войска возобновили обстрел Энергодара - РИА Новости, 19.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/energodar-1810623153.html
Украинские войска возобновили обстрел Энергодара
Украинские войска возобновили обстрел Энергодара - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска возобновили обстрел Энергодара
Украинские войска возобновили обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, сообщает пресс-служба городской... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T00:18
2022-08-19T02:09
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, сообщает пресс-служба городской администрации.Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска ближе к полуночи обстреляли Энергодар из тяжелой артиллерии. По его словам, зафиксировано как минимум семь "прилетов".Информация о местах попаданий снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Как уточнил позднее Рогов, Запорожская АЭС в результате обстрела не пострадала.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что взятие российскими военными электростанции под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов оправдано.
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
00:18 19.08.2022 (обновлено: 02:09 19.08.2022)
 
Украинские войска возобновили обстрел Энергодара

Украинские войска возобновили обстрел Энергодара, расположенного рядом с ЗАЭС

Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, сообщает пресс-служба городской администрации.
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска ближе к полуночи обстреляли Энергодар из тяжелой артиллерии. По его словам, зафиксировано как минимум семь "прилетов".
"Вооруженные формирования киевского режима возобновили огонь по району города Энергодар", - говорится в сообщении.
Информация о местах попаданий снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Как уточнил позднее Рогов, Запорожская АЭС в результате обстрела не пострадала.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что взятие российскими военными электростанции под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов оправдано.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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