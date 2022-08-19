00:18 19.08.2022 (обновлено: 02:09 19.08.2022)
Украинские войска возобновили обстрел Энергодара
Украинские войска возобновили обстрел Энергодара, расположенного рядом с ЗАЭС
Дым от взрыва в Энергодаре
Дым от взрыва в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, сообщает пресс-служба городской администрации.
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска ближе к полуночи обстреляли Энергодар из тяжелой артиллерии. По его словам, зафиксировано как минимум семь "прилетов".
"Вооруженные формирования киевского режима возобновили огонь по району города Энергодар", - говорится в сообщении.
Информация о местах попаданий снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Как уточнил позднее Рогов, Запорожская АЭС в результате обстрела не пострадала.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что взятие российскими военными электростанции под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов оправдано.
Вчера, 16:26МИД ожидает миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС