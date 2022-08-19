https://ria.ru/20220819/energodar-1810623153.html

Украинские войска возобновили обстрел Энергодара

Украинские войска возобновили обстрел Энергодара - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска возобновили обстрел Энергодара

Украинские войска возобновили обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, сообщает пресс-служба городской... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T00:18

2022-08-19T00:18

2022-08-19T02:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрел города Энергодар, расположенного рядом с Запорожской атомной электростанцией, сообщает пресс-служба городской администрации.Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские войска ближе к полуночи обстреляли Энергодар из тяжелой артиллерии. По его словам, зафиксировано как минимум семь "прилетов".Информация о местах попаданий снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Как уточнил позднее Рогов, Запорожская АЭС в результате обстрела не пострадала.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что взятие российскими военными электростанции под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов оправдано.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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