https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810635144.html
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин при "дельтакроне"
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин при "дельтакроне" - РИА Новости, 19.08.2022
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин при "дельтакроне"
Российские тест-системы способны выявлять вариант "дельтакрон", а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим штаммом, заявил РИА... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:21
2022-08-19T06:21
2022-08-19T06:42
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Российские тест-системы способны выявлять вариант "дельтакрон", а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим штаммом, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Ранее сообщалось, что в России выявили шесть случаев "дельтакрона", все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.Он отметил, что отечественные вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания, как при вариантах "дельта", "омикрон", так и при "дельтакроне".Как объяснил ранее Семенов, вариант коронавируса "дельтакрон" появился из-за того, что один человек заразился сразу двумя вариантами – "дельтой" и "омикроном". В целом, о появлении гибридных вариантов, к которым относится и "дельтакрон", было известно давно, для вируса гриппа это вообще типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, отметил он.
https://ria.ru/20220818/deltakron-1810350199.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
06:21 19.08.2022 (обновлено: 06:42 19.08.2022)
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин при "дельтакроне"
Эксперт Роспотребнадзора Семенов: российские вакцины эффективны при "дельтакроне"
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Российские тест-системы способны выявлять вариант "дельтакрон", а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим штаммом, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.
Ранее сообщалось, что в России
выявили шесть случаев "дельтакрона", все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.
"Российские тест-системы прекрасно выявляют и "дельту", и "омикрон", и "дельтакрон", потому что они пытаются определить наиболее консервативные участки вируса", - сказал Семенов.
Он отметил, что отечественные вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания, как при вариантах "дельта", "омикрон", так и при "дельтакроне".
Как объяснил ранее Семенов, вариант коронавируса "дельтакрон" появился из-за того, что один человек заразился сразу двумя вариантами – "дельтой" и "омикроном". В целом, о появлении гибридных вариантов, к которым относится и "дельтакрон", было известно давно, для вируса гриппа это вообще типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, отметил он.