https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810635144.html

В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин при "дельтакроне"

В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин при "дельтакроне" - РИА Новости, 19.08.2022

В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин при "дельтакроне"

Российские тест-системы способны выявлять вариант "дельтакрон", а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим штаммом, заявил РИА... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:21

2022-08-19T06:21

2022-08-19T06:42

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Российские тест-системы способны выявлять вариант "дельтакрон", а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим штаммом, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Ранее сообщалось, что в России выявили шесть случаев "дельтакрона", все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.Он отметил, что отечественные вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания, как при вариантах "дельта", "омикрон", так и при "дельтакроне".Как объяснил ранее Семенов, вариант коронавируса "дельтакрон" появился из-за того, что один человек заразился сразу двумя вариантами – "дельтой" и "омикроном". В целом, о появлении гибридных вариантов, к которым относится и "дельтакрон", было известно давно, для вируса гриппа это вообще типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, отметил он.

https://ria.ru/20220818/deltakron-1810350199.html

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Максим Горбачев

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