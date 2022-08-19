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На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль - РИА Новости, 19.08.2022
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На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль
На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль - РИА Новости, 19.08.2022
На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль
Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:59
2022-08-19T20:00
происшествия
авто
мкад
москва
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова столкнулись два мотоцикла и автомобиль", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.Кроме того, движение в районе ДТП затруднено.
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происшествия, авто, мкад, москва
Происшествия, Авто, МКАД, Москва
19:59 19.08.2022 (обновлено: 20:00 19.08.2022)
 
На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль

Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАДе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова столкнулись два мотоцикла и автомобиль", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, движение в районе ДТП затруднено.
 
ПроисшествияАвтоМКАДМосква
 
 
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