https://ria.ru/20220819/dtp-1810871519.html
На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль
На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль - РИА Новости, 19.08.2022
На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль
Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:59
2022-08-19T19:59
2022-08-19T20:00
происшествия
авто
мкад
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194475_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf73e3a0ec69167c9f12cbaa8f0db597.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова столкнулись два мотоцикла и автомобиль", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.Кроме того, движение в районе ДТП затруднено.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194475_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_6c9fdc9a2d426da5a2863181671854dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, мкад, москва
Происшествия, Авто, МКАД, Москва
19:59 19.08.2022 (обновлено: 20:00 19.08.2022)
На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль
Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова