https://ria.ru/20220819/dtp-1810871519.html

На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль

На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль - РИА Новости, 19.08.2022

На МКАД столкнулись два мотоцикла и автомобиль

Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:59

2022-08-19T19:59

2022-08-19T20:00

происшествия

авто

мкад

москва

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На внешней стороне МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова столкнулись два мотоцикла и автомобиль", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.Кроме того, движение в районе ДТП затруднено.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, мкад, москва