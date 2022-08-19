https://ria.ru/20220819/dtp-1810778547.html
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 19.08.2022
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека
Грузовик столкнулся с легковушкой на востоке Москвы: пострадали две женщины и малолетний ребенок, их госпитализировали, сообщает ГИБДД Москвы. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:37
2022-08-19T15:37
2022-08-19T15:37
происшествия
kia rio
авто
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковушкой на востоке Москвы: пострадали две женщины и малолетний ребенок, их госпитализировали, сообщает ГИБДД Москвы.Отмечается, что авария произошла в пятницу на улице Дмитриевского у дома 23, строение 1. По предварительным данным, водитель грузовика при перестроении столкнулся с легковым автомобилем Kia."В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Kia - две женщины и двухлетняя девочка, которых госпитализировали в медицинские учреждения города", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Проводится административное расследование.
https://ria.ru/20220817/dtp-1810337031.html
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происшествия, kia rio, авто
Происшествия, Kia Rio, Авто
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека
ГИБДД Москвы: в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали две женщины и ребенок