https://ria.ru/20220819/dtp-1810778547.html

В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека

В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 19.08.2022

В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека

Грузовик столкнулся с легковушкой на востоке Москвы: пострадали две женщины и малолетний ребенок, их госпитализировали, сообщает ГИБДД Москвы. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:37

2022-08-19T15:37

2022-08-19T15:37

происшествия

kia rio

авто

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковушкой на востоке Москвы: пострадали две женщины и малолетний ребенок, их госпитализировали, сообщает ГИБДД Москвы.Отмечается, что авария произошла в пятницу на улице Дмитриевского у дома 23, строение 1. По предварительным данным, водитель грузовика при перестроении столкнулся с легковым автомобилем Kia."В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Kia - две женщины и двухлетняя девочка, которых госпитализировали в медицинские учреждения города", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Проводится административное расследование.

https://ria.ru/20220817/dtp-1810337031.html

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происшествия, kia rio, авто