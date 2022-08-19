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В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 19.08.2022
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В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 19.08.2022
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека
Грузовик столкнулся с легковушкой на востоке Москвы: пострадали две женщины и малолетний ребенок, их госпитализировали, сообщает ГИБДД Москвы. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:37
2022-08-19T15:37
происшествия
kia rio
авто
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковушкой на востоке Москвы: пострадали две женщины и малолетний ребенок, их госпитализировали, сообщает ГИБДД Москвы.Отмечается, что авария произошла в пятницу на улице Дмитриевского у дома 23, строение 1. По предварительным данным, водитель грузовика при перестроении столкнулся с легковым автомобилем Kia."В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Kia - две женщины и двухлетняя девочка, которых госпитализировали в медицинские учреждения города", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Проводится административное расследование.
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происшествия, kia rio, авто
Происшествия, Kia Rio, Авто
15:37 19.08.2022
 
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека

ГИБДД Москвы: в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадали две женщины и ребенок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковушкой на востоке Москвы: пострадали две женщины и малолетний ребенок, их госпитализировали, сообщает ГИБДД Москвы.
Отмечается, что авария произошла в пятницу на улице Дмитриевского у дома 23, строение 1. По предварительным данным, водитель грузовика при перестроении столкнулся с легковым автомобилем Kia.
© Госавтоинспекция Москвы/TelegramДТП на востоке Москвы
ДТП на востоке Москвы
© Госавтоинспекция Москвы/Telegram
ДТП на востоке Москвы
"В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Kia - две женщины и двухлетняя девочка, которых госпитализировали в медицинские учреждения города", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Проводится административное расследование.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 23:54
В Тамбовской области в результате ДТП погиб человек
 
ПроисшествияKia RioАвто
 
 
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