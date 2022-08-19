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В ДТП с трактором в Омской области погибли четыре человека - РИА Новости, 19.08.2022
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В ДТП с трактором в Омской области погибли четыре человека
В ДТП с трактором в Омской области погибли четыре человека - РИА Новости, 19.08.2022
В ДТП с трактором в Омской области погибли четыре человека
Полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП в Омской области, в котором погибли две девочки и мужчина с женщиной, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:06
2022-08-19T08:06
происшествия
омск
lada vesta
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ОМСК, 19 авг - РИА Новости. Полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП в Омской области, в котором погибли две девочки и мужчина с женщиной, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Авария произошла 18 августа в 21.50 (18.50) в Нижнеомском районе. Полицейским сообщили о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Выяснилось, что 57-летняя женщина за рулем Lada Largus ехала по трассе Омск – Муромцево – Седельниково в сторону Омска. В районе 145 километра она не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение двигающимся впереди трактором МТЗ-80 с прицепом."В результате автоаварии четыре пассажира автомобиля Lada: 37-летняя женщина и 22-летний мужчина скончались на месте происшествия, девочки 2012 и 2021 годов рождения от полученных травм скончались в медицинском учреждении. Водитель и еще два пассажира, 10 летняя девочка и 8-летний мальчик, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.
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происшествия, омск, lada vesta
Происшествия, Омск, Lada Vesta
08:06 19.08.2022
 
В ДТП с трактором в Омской области погибли четыре человека

В ДТП с трактором в Омской области погибли двое взрослых и два ребенка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
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ОМСК, 19 авг - РИА Новости. Полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП в Омской области, в котором погибли две девочки и мужчина с женщиной, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.
Авария произошла 18 августа в 21.50 (18.50) в Нижнеомском районе. Полицейским сообщили о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Выяснилось, что 57-летняя женщина за рулем Lada Largus ехала по трассе Омск – Муромцево – Седельниково в сторону Омска. В районе 145 километра она не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение двигающимся впереди трактором МТЗ-80 с прицепом.
"В результате автоаварии четыре пассажира автомобиля Lada: 37-летняя женщина и 22-летний мужчина скончались на месте происшествия, девочки 2012 и 2021 годов рождения от полученных травм скончались в медицинском учреждении. Водитель и еще два пассажира, 10 летняя девочка и 8-летний мальчик, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 23:54
В Тамбовской области в результате ДТП погиб человек
 
ПроисшествияОмскLada Vesta
 
 
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