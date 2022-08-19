https://ria.ru/20220819/dtp-1810640978.html

В ДТП с трактором в Омской области погибли четыре человека

В ДТП с трактором в Омской области погибли четыре человека - РИА Новости, 19.08.2022

В ДТП с трактором в Омской области погибли четыре человека

Полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП в Омской области, в котором погибли две девочки и мужчина с женщиной, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:06

2022-08-19T08:06

2022-08-19T08:06

происшествия

омск

lada vesta

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ОМСК, 19 авг - РИА Новости. Полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП в Омской области, в котором погибли две девочки и мужчина с женщиной, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Авария произошла 18 августа в 21.50 (18.50) в Нижнеомском районе. Полицейским сообщили о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Выяснилось, что 57-летняя женщина за рулем Lada Largus ехала по трассе Омск – Муромцево – Седельниково в сторону Омска. В районе 145 километра она не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение двигающимся впереди трактором МТЗ-80 с прицепом."В результате автоаварии четыре пассажира автомобиля Lada: 37-летняя женщина и 22-летний мужчина скончались на месте происшествия, девочки 2012 и 2021 годов рождения от полученных травм скончались в медицинском учреждении. Водитель и еще два пассажира, 10 летняя девочка и 8-летний мальчик, доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.

https://ria.ru/20220817/dtp-1810337031.html

омск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, lada vesta