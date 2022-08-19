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В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами - РИА Новости, 19.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220819/dron-1810660114.html
В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами
В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами - РИА Новости, 19.08.2022
В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами
Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:25
2022-08-19T16:12
новое оружие россии
беспилотники
безопасность
россия
кубинка
вооруженные силы рф
форум "армия-2022"
технологии
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КУБИНКА (Московская обл.), 19 авг — РИА Новости. Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной операции на Украине, заявил РИА Новости представитель конструкторского бюро "Астрон" — предприятия, которое производит эти беспилотники, — Александр Бубнов.Впервые эти коптеры показали публике на военно-техническом форуме "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.Бубнов отметил, что "Астрон" — единственный отечественный производитель телевизионных модулей и детекторов, работающий в этой сфере. Свою деятельность в этой области КБ начало после введения санкций в 2014 году."В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути наш БПЛА400Т и есть — летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС и применяется в СВО", — рассказал он.По словам собеседника агентства, до конца года "Астрон" изготовит тысячу "летающих тепловизоров" для армии, в целом мощности предприятия позволяют производить более 5000 таких коптеров в год.БПЛА400Т "видит" живую силу и технику противника на расстоянии до 400 метров, продолжительность полета дрона — 45 минут, высота полета — до трех километров, взлетная масса — 1,2 килограмма.Бубнов подчеркнул, что, в отличие от китайских коптеров Mavic, которые волонтеры закупали для нужд ополченцев ДНР и ЛНР, дрон разработки "Астрона" имеет защищенные каналы связи: его нельзя взломать, перехватить и "понять, откуда он вылетал".РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
https://ria.ru/20220818/vooruzhenie-1810358067.html
https://ria.ru/20220818/zaes-1810495098.html
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беспилотники, безопасность, россия, кубинка, вооруженные силы рф, форум "армия-2022", технологии, бпла
Новое оружие России, Беспилотники, Безопасность, Россия, Кубинка, Вооруженные силы РФ, Форум "Армия-2022", Технологии, БПЛА
10:25 19.08.2022 (обновлено: 16:12 19.08.2022)
 
В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами

Первые дроны с отечественными тепловизорами БПЛА400Т уже применяются в спецоперации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтенд компании-производителя тепловизорных систем "Астрон" на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве
Стенд компании-производителя тепловизорных систем Астрон на XXIV Международной выставке Интерполитех - 2020 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Стенд компании-производителя тепловизорных систем "Астрон" на XXIV Международной выставке "Интерполитех - 2020" в Москве
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КУБИНКА (Московская обл.), 19 авг — РИА Новости. Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной операции на Украине, заявил РИА Новости представитель конструкторского бюро "Астрон" — предприятия, которое производит эти беспилотники, — Александр Бубнов.
Впервые эти коптеры показали публике на военно-техническом форуме "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.
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Бубнов отметил, что "Астрон" — единственный отечественный производитель телевизионных модулей и детекторов, работающий в этой сфере. Свою деятельность в этой области КБ начало после введения санкций в 2014 году.
"В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути наш БПЛА400Т и есть — летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС и применяется в СВО", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, до конца года "Астрон" изготовит тысячу "летающих тепловизоров" для армии, в целом мощности предприятия позволяют производить более 5000 таких коптеров в год.
БПЛА400Т "видит" живую силу и технику противника на расстоянии до 400 метров, продолжительность полета дрона — 45 минут, высота полета — до трех километров, взлетная масса — 1,2 килограмма.
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Бубнов подчеркнул, что, в отличие от китайских коптеров Mavic, которые волонтеры закупали для нужд ополченцев ДНР и ЛНР, дрон разработки "Астрона" имеет защищенные каналы связи: его нельзя взломать, перехватить и "понять, откуда он вылетал".
РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
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