https://ria.ru/20220819/dron-1810660114.html
В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами
В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами - РИА Новости, 19.08.2022
В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами
Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:25
2022-08-19T10:25
2022-08-19T16:12
новое оружие россии
беспилотники
безопасность
россия
кубинка
вооруженные силы рф
форум "армия-2022"
технологии
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КУБИНКА (Московская обл.), 19 авг — РИА Новости. Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной операции на Украине, заявил РИА Новости представитель конструкторского бюро "Астрон" — предприятия, которое производит эти беспилотники, — Александр Бубнов.Впервые эти коптеры показали публике на военно-техническом форуме "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.Бубнов отметил, что "Астрон" — единственный отечественный производитель телевизионных модулей и детекторов, работающий в этой сфере. Свою деятельность в этой области КБ начало после введения санкций в 2014 году."В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути наш БПЛА400Т и есть — летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС и применяется в СВО", — рассказал он.По словам собеседника агентства, до конца года "Астрон" изготовит тысячу "летающих тепловизоров" для армии, в целом мощности предприятия позволяют производить более 5000 таких коптеров в год.БПЛА400Т "видит" живую силу и технику противника на расстоянии до 400 метров, продолжительность полета дрона — 45 минут, высота полета — до трех километров, взлетная масса — 1,2 килограмма.Бубнов подчеркнул, что, в отличие от китайских коптеров Mavic, которые волонтеры закупали для нужд ополченцев ДНР и ЛНР, дрон разработки "Астрона" имеет защищенные каналы связи: его нельзя взломать, перехватить и "понять, откуда он вылетал".РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
https://ria.ru/20220818/vooruzhenie-1810358067.html
https://ria.ru/20220818/zaes-1810495098.html
https://ria.ru/20220816/bas-750-1809986119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотники, безопасность, россия, кубинка, вооруженные силы рф, форум "армия-2022", технологии, бпла
Новое оружие России, Беспилотники, Безопасность, Россия, Кубинка, Вооруженные силы РФ, Форум "Армия-2022", Технологии, БПЛА
10:25 19.08.2022 (обновлено: 16:12 19.08.2022)
В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами
Первые дроны с отечественными тепловизорами БПЛА400Т уже применяются в спецоперации
КУБИНКА (Московская обл.), 19 авг — РИА Новости. Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной операции на Украине, заявил РИА Новости представитель конструкторского бюро "Астрон" — предприятия, которое производит эти беспилотники, — Александр Бубнов.
Впервые эти коптеры показали публике на военно-техническом форуме "Армия-2022" в подмосковной Кубинке
.
Бубнов отметил, что "Астрон" — единственный отечественный производитель телевизионных модулей и детекторов, работающий в этой сфере. Свою деятельность в этой области КБ начало после введения санкций в 2014 году.
"В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути наш БПЛА400Т и есть — летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС
и применяется в СВО", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, до конца года "Астрон" изготовит тысячу "летающих тепловизоров" для армии, в целом мощности предприятия позволяют производить более 5000 таких коптеров в год.
БПЛА400Т "видит" живую силу и технику противника на расстоянии до 400 метров, продолжительность полета дрона — 45 минут, высота полета — до трех километров, взлетная масса — 1,2 килограмма.
Бубнов подчеркнул, что, в отличие от китайских коптеров Mavic, которые волонтеры закупали для нужд ополченцев ДНР
и ЛНР
, дрон разработки "Астрона" имеет защищенные каналы связи: его нельзя взломать, перехватить и "понять, откуда он вылетал".
РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2022".