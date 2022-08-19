https://ria.ru/20220819/dron-1810660114.html

В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами

В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами - РИА Новости, 19.08.2022

В России создали первые дроны с отечественными тепловизорами

Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:25

2022-08-19T10:25

2022-08-19T16:12

новое оружие россии

беспилотники

безопасность

россия

кубинка

вооруженные силы рф

форум "армия-2022"

технологии

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КУБИНКА (Московская обл.), 19 авг — РИА Новости. Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной операции на Украине, заявил РИА Новости представитель конструкторского бюро "Астрон" — предприятия, которое производит эти беспилотники, — Александр Бубнов.Впервые эти коптеры показали публике на военно-техническом форуме "Армия-2022" в подмосковной Кубинке.Бубнов отметил, что "Астрон" — единственный отечественный производитель телевизионных модулей и детекторов, работающий в этой сфере. Свою деятельность в этой области КБ начало после введения санкций в 2014 году."В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути наш БПЛА400Т и есть — летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС и применяется в СВО", — рассказал он.По словам собеседника агентства, до конца года "Астрон" изготовит тысячу "летающих тепловизоров" для армии, в целом мощности предприятия позволяют производить более 5000 таких коптеров в год.БПЛА400Т "видит" живую силу и технику противника на расстоянии до 400 метров, продолжительность полета дрона — 45 минут, высота полета — до трех километров, взлетная масса — 1,2 килограмма.Бубнов подчеркнул, что, в отличие от китайских коптеров Mavic, которые волонтеры закупали для нужд ополченцев ДНР и ЛНР, дрон разработки "Астрона" имеет защищенные каналы связи: его нельзя взломать, перехватить и "понять, откуда он вылетал".РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220818/vooruzhenie-1810358067.html

https://ria.ru/20220818/zaes-1810495098.html

https://ria.ru/20220816/bas-750-1809986119.html

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кубинка

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

беспилотники, безопасность, россия, кубинка, вооруженные силы рф, форум "армия-2022", технологии, бпла