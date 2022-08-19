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Доллар на Мосбирже в начале торгов опустился ниже 58 рублей
Доллар на Мосбирже в начале торгов опустился ниже 58 рублей - РИА Новости, 19.08.2022
Доллар на Мосбирже в начале торгов опустился ниже 58 рублей
Курс рубля в начале торгов пятницы умеренно укрепляется, сильнее - к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:21
2022-08-19T10:21
2022-08-19T10:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы умеренно укрепляется, сильнее - к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск снижается на 16 копеек, до 59,37 рубля, евро - на 53 копейки, до 59,65 рубля, следует из данных Московской биржи.На открытии торгов курс доллара проваливался до 57,70 рубля - минимума с 25 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Доллар
10:21 19.08.2022 (обновлено: 10:38 19.08.2022)
Доллар на Мосбирже в начале торгов опустился ниже 58 рублей
Доллар на Мосбирже в начале торгов опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля