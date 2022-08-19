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Отряды бурятских добровольцев вскоре отправятся на Украину
Отряды бурятских добровольцев вскоре отправятся на Украину - РИА Новости, 19.08.2022
Отряды бурятских добровольцев вскоре отправятся на Украину
Профессиональный командный состав для подразделения "Байкал" из числа военнослужащих по контракту полностью сформирован в Бурятии, сообщается на странице в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:24
2022-08-19T14:24
2022-08-19T14:24
специальная военная операция на украине
донбасс
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КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Профессиональный командный состав для подразделения "Байкал" из числа военнослужащих по контракту полностью сформирован в Бурятии, сообщается на странице в "ВКонтакте" бурятского регионального отделения (БРО) Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"."Подразделение "Байкал" на завершающей стадии формирования в Бурятии. Правительство Бурятии сообщает, что "на сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Однако потребность в военнослужащих для формирования подразделения остается", - говорится в сообщении.По данным БРО, подразделение "Байкал" формируется из добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации на Донбасс.
https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809438119.html
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донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донбасс
Отряды бурятских добровольцев вскоре отправятся на Украину
Сформированное из добровольцев в Бурятии подразделение "Байкал" отправится на Украину