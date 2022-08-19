Рейтинг@Mail.ru
Отряды бурятских добровольцев вскоре отправятся на Украину - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/dobrovoltsy-1810757207.html
Отряды бурятских добровольцев вскоре отправятся на Украину
Отряды бурятских добровольцев вскоре отправятся на Украину - РИА Новости, 19.08.2022
Отряды бурятских добровольцев вскоре отправятся на Украину
Профессиональный командный состав для подразделения "Байкал" из числа военнослужащих по контракту полностью сформирован в Бурятии, сообщается на странице в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:24
2022-08-19T14:24
специальная военная операция на украине
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9949283e724585ef28dfeef817aecf4e.jpg
КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Профессиональный командный состав для подразделения "Байкал" из числа военнослужащих по контракту полностью сформирован в Бурятии, сообщается на странице в "ВКонтакте" бурятского регионального отделения (БРО) Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"."Подразделение "Байкал" на завершающей стадии формирования в Бурятии. Правительство Бурятии сообщает, что "на сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Однако потребность в военнослужащих для формирования подразделения остается", - говорится&nbsp;в сообщении.По данным БРО, подразделение "Байкал" формируется из добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации на Донбасс.
https://ria.ru/20220813/spetsoperatsiya-1809438119.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797384072_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1f8ed13ded150a3139cdc81cc9b1a00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс
Специальная военная операция на Украине, Донбасс
14:24 19.08.2022
 
Отряды бурятских добровольцев вскоре отправятся на Украину

Сформированное из добровольцев в Бурятии подразделение "Байкал" отправится на Украину

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Профессиональный командный состав для подразделения "Байкал" из числа военнослужащих по контракту полностью сформирован в Бурятии, сообщается на странице в "ВКонтакте" бурятского регионального отделения (БРО) Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".
"Подразделение "Байкал" на завершающей стадии формирования в Бурятии. Правительство Бурятии сообщает, что "на сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Однако потребность в военнослужащих для формирования подразделения остается", - говорится в сообщении.
По данным БРО, подразделение "Байкал" формируется из добровольцев для отправки в зону проведения спецоперации на Донбасс.
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 23:56Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала