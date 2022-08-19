https://ria.ru/20220819/dobrovoltsy-1810686008.html

В Брянской области сформируют именной батальон добровольцев

В Брянской области сформируют именной батальон добровольцев - РИА Новости, 19.08.2022

В Брянской области сформируют именной батальон добровольцев

Военный комиссариат Брянской области объявил о создании Брянского именного батальона имени Александра Пересвета и приглашает жителей региона вступить в его... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:32

2022-08-19T11:32

2022-08-19T11:47

специальная военная операция на украине

брянская область

брянск

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130943/09/1309430959_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_854ed2c2a217e5a7076c249a3b17a1f9.jpg

БРЯНСК, 19 авг – РИА Новости. Военный комиссариат Брянской области объявил о создании Брянского именного батальона имени Александра Пересвета и приглашает жителей региона вступить в его ряды, сообщает Брянская городская администрация."Желающих вступить в Брянский именной батальон имени Александра Пересвета просят по всем вопросам обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора по контракту Брянской области, расположенному по адресу г. Брянск, ул. Дзержинского, 30. Консультацию также можно получить по телефону 63-00-86", - говорится в сообщении.Отмечается, что для военнослужащих батальона предусмотрено денежное вознаграждение в размере 210 тысяч рублей, а денежное довольствие составит от 150 тысяч рублей в месяц. Также военнослужащим и членам их семей будет предоставлен расширенный социальный пакет. Кроме того, участники батальона получат статус "ветеран боевых действий", говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220811/batalon-1808837206.html

брянская область

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, брянск, безопасность