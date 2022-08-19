https://ria.ru/20220819/dobrovoltsy-1810686008.html
В Брянской области сформируют именной батальон добровольцев
В Брянской области сформируют именной батальон добровольцев - РИА Новости, 19.08.2022
В Брянской области сформируют именной батальон добровольцев
Военный комиссариат Брянской области объявил о создании Брянского именного батальона имени Александра Пересвета и приглашает жителей региона вступить в его... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:32
2022-08-19T11:32
2022-08-19T11:47
специальная военная операция на украине
брянская область
брянск
безопасность
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БРЯНСК, 19 авг – РИА Новости. Военный комиссариат Брянской области объявил о создании Брянского именного батальона имени Александра Пересвета и приглашает жителей региона вступить в его ряды, сообщает Брянская городская администрация."Желающих вступить в Брянский именной батальон имени Александра Пересвета просят по всем вопросам обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора по контракту Брянской области, расположенному по адресу г. Брянск, ул. Дзержинского, 30. Консультацию также можно получить по телефону 63-00-86", - говорится в сообщении.Отмечается, что для военнослужащих батальона предусмотрено денежное вознаграждение в размере 210 тысяч рублей, а денежное довольствие составит от 150 тысяч рублей в месяц. Также военнослужащим и членам их семей будет предоставлен расширенный социальный пакет. Кроме того, участники батальона получат статус "ветеран боевых действий", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220811/batalon-1808837206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, брянск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянск, Безопасность
11:32 19.08.2022 (обновлено: 11:47 19.08.2022)
В Брянской области сформируют именной батальон добровольцев
В Брянской области сформируют именной батальон имени Александра Пересвета