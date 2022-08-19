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Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/dnr-1810895737.html
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 80 снарядов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает в четверг Народная милиция... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T23:41
2022-08-19T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 80 снарядов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает в четверг Народная милиция ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 80 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Накануне сообщалось о более чем 250 снарядах, выпущенных украинскими войсками за сутки.
https://ria.ru/20220819/vooruzhenie-1810862950.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
23:41 19.08.2022 (обновлено: 23:44 19.08.2022)
 
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории республики более 80 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 80 снарядов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает в четверг Народная милиция ДНР.
"За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 80 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Накануне сообщалось о более чем 250 снарядах, выпущенных украинскими войсками за сутки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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