https://ria.ru/20220819/dnr-1810895737.html
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 80 снарядов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает в четверг Народная милиция... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T23:41
2022-08-19T23:41
2022-08-19T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802517230_0:334:3046:2047_1920x0_80_0_0_678b878dcbb9da4ce66a2c2848ec7acb.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 80 снарядов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает в четверг Народная милиция ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 80 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Накануне сообщалось о более чем 250 снарядах, выпущенных украинскими войсками за сутки.
https://ria.ru/20220819/vooruzhenie-1810862950.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802517230_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_a4fbd9bf238ec02bf5504b9239a36b7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
23:41 19.08.2022 (обновлено: 23:44 19.08.2022)
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории республики более 80 снарядов