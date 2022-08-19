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Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 80 снарядов

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 80 снарядов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает в четверг Народная милиция... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T23:41

2022-08-19T23:41

2022-08-19T23:44

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 80 снарядов по девяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщает в четверг Народная милиция ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 80 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Накануне сообщалось о более чем 250 снарядах, выпущенных украинскими войсками за сутки.

https://ria.ru/20220819/vooruzhenie-1810862950.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина