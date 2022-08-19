https://ria.ru/20220819/dnr-1810690379.html
Союзные силы освободили Зайцево и Дачу в ДНР
Союзные силы освободили Зайцево и Дачу в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
Союзные силы освободили Зайцево и Дачу в ДНР
Российские военные вместе с бойцами подразделений республик Донбасса взяли под контроль еще два населенных пункта — поселок Зайцево и село Дача, сообщил штаб... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:44
2022-08-19T11:44
2022-08-19T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
зайцево
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Российские военные вместе с бойцами подразделений республик Донбасса взяли под контроль еще два населенных пункта — поселок Зайцево и село Дача, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 19 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 270 населенных пунктов, включая Зайцево и Дачу", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220818/sapery-1810609336.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, зайцево, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Зайцево, Вооруженные силы РФ
11:44 19.08.2022 (обновлено: 14:19 19.08.2022)
Союзные силы освободили Зайцево и Дачу в ДНР
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР, включая Зайцево и Дачу