https://ria.ru/20220819/dnr-1810650686.html

Украинские войска 60 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 60 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска 60 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 60 раз, выпустив 375 боеприпасов, погибли шесть мирных жителей, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:30

2022-08-19T09:30

2022-08-19T09:30

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

вооруженные силы украины

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809546046_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_41ebd82a61bbd30adfca3c116d5d2e57.jpg

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 60 раз, выпустив 375 боеприпасов, погибли шесть мирных жителей, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 375 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц: в Петровском районе Донецка, трех человек в Горловке, а также двух человек на освобожденной ранее территории – Светлодарске. Среди погибших двое детей – в Горловке и Светлодарске", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских, в том числе двое детей.Также отмечается, что в результате обстрелов было повреждено 21 домостроение в Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html

горловка

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецк (днр), вооруженные силы украины, днр