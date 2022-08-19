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Украинские войска 60 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/dnr-1810650686.html
Украинские войска 60 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 60 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска 60 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 60 раз, выпустив 375 боеприпасов, погибли шесть мирных жителей, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:30
2022-08-19T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 60 раз, выпустив 375 боеприпасов, погибли шесть мирных жителей, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 375 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц: в Петровском районе Донецка, трех человек в Горловке, а также двух человек на освобожденной ранее территории – Светлодарске. Среди погибших двое детей – в Горловке и Светлодарске", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских, в том числе двое детей.Также отмечается, что в результате обстрелов было повреждено 21 домостроение в Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html
горловка
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в мире, горловка, донецк (днр), вооруженные силы украины, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, ДНР
09:30 19.08.2022
 
Украинские войска 60 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ДНР: ВСУ 60 раз за сутки обстреляли территорию республики, шесть человек погибли

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие в Донецкой народной республике
Военнослужащие в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие в Донецкой народной республике. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 60 раз, выпустив 375 боеприпасов, погибли шесть мирных жителей, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 375 единиц различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц: в Петровском районе Донецка, трех человек в Горловке, а также двух человек на освобожденной ранее территории – Светлодарске. Среди погибших двое детей – в Горловке и Светлодарске", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских, в том числе двое детей.
Также отмечается, что в результате обстрелов было повреждено 21 домостроение в Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДНР
 
 
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