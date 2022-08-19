https://ria.ru/20220819/dnr-1810642909.html
В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.08.2022
В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР в результате обстрелов со стороны Украины пять мирных жителей погибли и 23 ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:28
2022-08-19T08:28
2022-08-19T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. В ДНР в результате обстрелов со стороны Украины пять мирных жителей погибли и 23 ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 18 августа до 08:00 19 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – Прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и еще 23 мирных жителя получили ранения", — говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:28 19.08.2022 (обновлено: 08:45 19.08.2022)
В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек, еще 23 ранены