Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/dnr-1810642909.html
В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.08.2022
В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР в результате обстрелов со стороны Украины пять мирных жителей погибли и 23 ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:28
2022-08-19T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175188_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_8416c8795038a48d2e0c55c6a479c6b3.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. В ДНР в результате обстрелов со стороны Украины пять мирных жителей погибли и 23 ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 18 августа до 08:00 19 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – Прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и еще 23 мирных жителя получили ранения", — говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175188_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_db4a735f3b2cd5918717b8a61177864c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:28 19.08.2022 (обновлено: 08:45 19.08.2022)
 
В ДНР за сутки погибли пять человек из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек, еще 23 ранены

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. В ДНР в результате обстрелов со стороны Украины пять мирных жителей погибли и 23 ранены, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 18 августа до 08:00 19 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – Прим. ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и еще 23 мирных жителя получили ранения", — говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала