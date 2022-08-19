https://ria.ru/20220819/chili-1810810170.html
Еще одна безвизовая страна откроется для россиян
Еще одна безвизовая страна откроется для россиян - РИА Новости, 19.08.2022
Еще одна безвизовая страна откроется для россиян
Власти Чили смягчат правила въезда для туристов с 1 сентября, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:07
2022-08-19T17:07
2022-08-19T18:02
туризм
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туризм
туристы
пцр-тест
сертификат о вакцинации
вакцина "спутник v"
чили
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Власти Чили смягчат правила въезда для туристов с 1 сентября, сообщается в Telegram-канале АТОР.Чтобы попасть в страну, иностранным путешественникам необходимо предъявить сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или ПЦР-тест не старше 48 часов.Уточняется, что наличие документа об иммунизации считается эквивалентным Mobility Pass. Это значит, что привитым туристам не придется заполнять онлайн-форму Travel Affidavit и сдавать ПЦР перед отправлением.Россиянам, помимо ковид-документов, потребуется загранпаспорт. Виза для поездок сроком до 90 дней не нужна.
https://ria.ru/20220819/tailand-1810774397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, пцр-тест, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", чили
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17:07 19.08.2022 (обновлено: 18:02 19.08.2022)
Еще одна безвизовая страна откроется для россиян
Чили смягчит правила въезда в страну для туристов с 1 сентября