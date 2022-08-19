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Еще одна безвизовая страна откроется для россиян - РИА Новости, 19.08.2022
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Туризм
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Еще одна безвизовая страна откроется для россиян
Еще одна безвизовая страна откроется для россиян - РИА Новости, 19.08.2022
Еще одна безвизовая страна откроется для россиян
Власти Чили смягчат правила въезда для туристов с 1 сентября, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:07
2022-08-19T18:02
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
пцр-тест
сертификат о вакцинации
вакцина "спутник v"
чили
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Власти Чили смягчат правила въезда для туристов с 1 сентября, сообщается в Telegram-канале АТОР.Чтобы попасть в страну, иностранным путешественникам необходимо предъявить сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или ПЦР-тест не старше 48 часов.Уточняется, что наличие документа об иммунизации считается эквивалентным Mobility Pass. Это значит, что привитым туристам не придется заполнять онлайн-форму Travel Affidavit и сдавать ПЦР перед отправлением.Россиянам, помимо ковид-документов, потребуется загранпаспорт. Виза для поездок сроком до 90 дней не нужна.
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новости - туризм, туризм, туристы, пцр-тест, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", чили
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, ПЦР-тест, Сертификат о вакцинации, Вакцина "Спутник V", Чили
17:07 19.08.2022 (обновлено: 18:02 19.08.2022)
 
Еще одна безвизовая страна откроется для россиян

Чили смягчит правила въезда в страну для туристов с 1 сентября

© AP Photo / Esteban FelixКольцехвостые лемуры сидят на капоте грузовика, перекусывая в зоопарке Buin в Сантьяго, Чили
Кольцехвостые лемуры сидят на капоте грузовика, перекусывая в зоопарке Buin в Сантьяго, Чили - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Esteban Felix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Власти Чили смягчат правила въезда для туристов с 1 сентября, сообщается в Telegram-канале АТОР.
Чтобы попасть в страну, иностранным путешественникам необходимо предъявить сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или ПЦР-тест не старше 48 часов.
Уточняется, что наличие документа об иммунизации считается эквивалентным Mobility Pass. Это значит, что привитым туристам не придется заполнять онлайн-форму Travel Affidavit и сдавать ПЦР перед отправлением.
Россиянам, помимо ковид-документов, потребуется загранпаспорт. Виза для поездок сроком до 90 дней не нужна.
Пляж Lagoon Cove Longtail в Таиланде - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыПЦР-тестСертификат о вакцинацииВакцина "Спутник V"Чили
 
 
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