https://ria.ru/20220819/chili-1810810170.html

Еще одна безвизовая страна откроется для россиян

Еще одна безвизовая страна откроется для россиян - РИА Новости, 19.08.2022

Еще одна безвизовая страна откроется для россиян

Власти Чили смягчат правила въезда для туристов с 1 сентября, сообщается в Telegram-канале АТОР. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:07

2022-08-19T17:07

2022-08-19T18:02

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

пцр-тест

сертификат о вакцинации

вакцина "спутник v"

чили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737462927_0:234:3224:2048_1920x0_80_0_0_61f47244875ffe2cd1ef667e9b6b51e9.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Власти Чили смягчат правила въезда для туристов с 1 сентября, сообщается в Telegram-канале АТОР.Чтобы попасть в страну, иностранным путешественникам необходимо предъявить сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или ПЦР-тест не старше 48 часов.Уточняется, что наличие документа об иммунизации считается эквивалентным Mobility Pass. Это значит, что привитым туристам не придется заполнять онлайн-форму Travel Affidavit и сдавать ПЦР перед отправлением.Россиянам, помимо ковид-документов, потребуется загранпаспорт. Виза для поездок сроком до 90 дней не нужна.

https://ria.ru/20220819/tailand-1810774397.html

чили

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы, пцр-тест, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", чили