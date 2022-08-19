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Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022
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Наука
https://ria.ru/20220819/cheburashka-1810769741.html
Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре
Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022
Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре
Индикатором невесомости корабля "Союз МС-22", который в сентябре полетит к Международной космической станции, станет фигурка Чебурашки, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:01
2022-08-19T15:01
наука
космос - риа наука
чебурашка
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роскосмос
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индикатором невесомости корабля "Союз МС-22", который в сентябре полетит к Международной космической станции, станет фигурка Чебурашки, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса"."Любимый многими мультгерой Чебурашка станет игрушкой-талисманом новой экспедиции на Международную космическую станцию. В сентябре 2022 года он отправится на орбиту на корабле "Союз МС-22" в качестве индикатора невесомости", - говорится в сообщении.Отмечается, что саму фигурку командиру корабля Сергею Прокопьеву вручат 24 августа в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.В "Роскосмосе" напомнили, что Чебурашка в этом году отметит свое 56-летие. Кроме того, предстоящий полет для него станет уже не первым в жизни. Чебурашка летал в космос в качестве индикатора невесомости в 2016 году.Индикатор невесомости - это маленькая мягкая игрушка, которую берут с собой экипажи космических кораблей. Игрушка начинает парить в кабине корабля при наступлении невесомости, что оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.Вместе с Прокопьевым и Чебурашкой на корабле "Союз МС-22" на МКС отправятся российский космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.
https://ria.ru/20220817/kosmos-1810312318.html
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космос - риа наука, чебурашка, сша, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия
Наука, Космос - РИА Наука, Чебурашка, США, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Россия
15:01 19.08.2022
 
Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре

"Роскосмос": Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индикатором невесомости корабля "Союз МС-22", который в сентябре полетит к Международной космической станции, станет фигурка Чебурашки, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса".
"Любимый многими мультгерой Чебурашка станет игрушкой-талисманом новой экспедиции на Международную космическую станцию. В сентябре 2022 года он отправится на орбиту на корабле "Союз МС-22" в качестве индикатора невесомости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что саму фигурку командиру корабля Сергею Прокопьеву вручат 24 августа в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
В "Роскосмосе" напомнили, что Чебурашка в этом году отметит свое 56-летие. Кроме того, предстоящий полет для него станет уже не первым в жизни. Чебурашка летал в космос в качестве индикатора невесомости в 2016 году.
Индикатор невесомости - это маленькая мягкая игрушка, которую берут с собой экипажи космических кораблей. Игрушка начинает парить в кабине корабля при наступлении невесомости, что оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.
Вместе с Прокопьевым и Чебурашкой на корабле "Союз МС-22" на МКС отправятся российский космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЧебурашкаСШАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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