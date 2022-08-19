https://ria.ru/20220819/cheburashka-1810769741.html

Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре

Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022

Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре

Индикатором невесомости корабля "Союз МС-22", который в сентябре полетит к Международной космической станции, станет фигурка Чебурашки, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:01

2022-08-19T15:01

2022-08-19T15:01

наука

космос - риа наука

чебурашка

сша

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индикатором невесомости корабля "Союз МС-22", который в сентябре полетит к Международной космической станции, станет фигурка Чебурашки, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса"."Любимый многими мультгерой Чебурашка станет игрушкой-талисманом новой экспедиции на Международную космическую станцию. В сентябре 2022 года он отправится на орбиту на корабле "Союз МС-22" в качестве индикатора невесомости", - говорится в сообщении.Отмечается, что саму фигурку командиру корабля Сергею Прокопьеву вручат 24 августа в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.В "Роскосмосе" напомнили, что Чебурашка в этом году отметит свое 56-летие. Кроме того, предстоящий полет для него станет уже не первым в жизни. Чебурашка летал в космос в качестве индикатора невесомости в 2016 году.Индикатор невесомости - это маленькая мягкая игрушка, которую берут с собой экипажи космических кораблей. Игрушка начинает парить в кабине корабля при наступлении невесомости, что оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.Вместе с Прокопьевым и Чебурашкой на корабле "Союз МС-22" на МКС отправятся российский космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.

https://ria.ru/20220817/kosmos-1810312318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, чебурашка, сша, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия