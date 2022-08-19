Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре
"Роскосмос": Чебурашка второй раз полетит в космос в сентябре
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Индикатором невесомости корабля "Союз МС-22", который в сентябре полетит к Международной космической станции, станет фигурка Чебурашки, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса".
"Любимый многими мультгерой Чебурашка станет игрушкой-талисманом новой экспедиции на Международную космическую станцию. В сентябре 2022 года он отправится на орбиту на корабле "Союз МС-22" в качестве индикатора невесомости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что саму фигурку командиру корабля Сергею Прокопьеву вручат 24 августа в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
В "Роскосмосе" напомнили, что Чебурашка в этом году отметит свое 56-летие. Кроме того, предстоящий полет для него станет уже не первым в жизни. Чебурашка летал в космос в качестве индикатора невесомости в 2016 году.
Индикатор невесомости - это маленькая мягкая игрушка, которую берут с собой экипажи космических кораблей. Игрушка начинает парить в кабине корабля при наступлении невесомости, что оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.
Вместе с Прокопьевым и Чебурашкой на корабле "Союз МС-22" на МКС отправятся российский космонавт Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.
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