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На ВДНХ отпразднуют день рождения Чебурашки - РИА Новости, 19.08.2022
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Культура
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На ВДНХ отпразднуют день рождения Чебурашки
На ВДНХ отпразднуют день рождения Чебурашки - РИА Новости, 19.08.2022
На ВДНХ отпразднуют день рождения Чебурашки
День рождения Чебурашки отпразднуют 24 августа на ВДНХ, сообщили в пресс-службе Выставки. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:25
2022-08-19T16:25
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кино и сериалы
эдуард успенский
россия
роскосмос
наса
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. День рождения Чебурашки отпразднуют 24 августа на ВДНХ, сообщили в пресс-службе Выставки.В 19.00 на площади Промышленности состоится церемония передачи нового индикатора невесомости Герою России, летчику-космонавту РФ Сергею Прокопьеву. Любимый многими мультгерой Чебурашка станет игрушкой-талисманом экспедиции на Международную космическую станцию. Он полетит на орбиту на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года с космонавтом "Роскосмоса" Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио."Также гости Выставки увидят инсталляцию с воссозданной сценой из нового одноименного фильма. В "Союзмультпарк" будет доставлена тонна апельсинов, которые плюшевый именинник будет раздать юным посетителям центра", — рассказали в пресс-службе.Считается, что именины у Чебурашки 20 августа. Праздник появился в 2005 году. Эдуард Успенский утверждал, что именно в этот день на свет появился легендарный персонаж сказки "Крокодил Гена и его друзья".
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новости культуры, кино и сериалы, эдуард успенский, россия, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), чебурашка
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Эдуард Успенский, Россия, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Чебурашка
16:25 19.08.2022
 
На ВДНХ отпразднуют день рождения Чебурашки

День рождения Чебурашки пройдет на ВДНХ 24 августа

© СоюзмультфильмПолнометражный художественный фильм с участием Чебурашки
Полнометражный художественный фильм с участием Чебурашки
© Союзмультфильм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. День рождения Чебурашки отпразднуют 24 августа на ВДНХ, сообщили в пресс-службе Выставки.
В 19.00 на площади Промышленности состоится церемония передачи нового индикатора невесомости Герою России, летчику-космонавту РФ Сергею Прокопьеву. Любимый многими мультгерой Чебурашка станет игрушкой-талисманом экспедиции на Международную космическую станцию. Он полетит на орбиту на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года с космонавтом "Роскосмоса" Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио.
"Также гости Выставки увидят инсталляцию с воссозданной сценой из нового одноименного фильма. В "Союзмультпарк" будет доставлена тонна апельсинов, которые плюшевый именинник будет раздать юным посетителям центра", — рассказали в пресс-службе.
Считается, что именины у Чебурашки 20 августа. Праздник появился в 2005 году. Эдуард Успенский утверждал, что именно в этот день на свет появился легендарный персонаж сказки "Крокодил Гена и его друзья".
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КультураНовости культурыКино и сериалыЭдуард УспенскийРоссияРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)Чебурашка
 
 
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