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В Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом
В Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом - РИА Новости, 19.08.2022
В Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом
Нарколог Евгений Брюн не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, такая должность ранее была исключена из перечня главных внештатных... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:16
2022-08-19T20:16
2022-08-19T20:16
общество
евгений брюн
москва
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Нарколог Евгений Брюн не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, такая должность ранее была исключена из перечня главных внештатных специалистов министерства, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве."Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", - говорится в сообщении.
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общество, евгений брюн, москва
Общество, Евгений Брюн, Москва
В Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом
Минздрав: Брюн не является главным внештатным наркологом, должность исключили