https://ria.ru/20220819/bryun-1810873643.html

В Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом

В Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом - РИА Новости, 19.08.2022

В Минздраве заявили, что Брюн не является главным внештатным наркологом

Нарколог Евгений Брюн не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, такая должность ранее была исключена из перечня главных внештатных... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:16

2022-08-19T20:16

2022-08-19T20:16

общество

евгений брюн

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91922/65/919226590_0:210:1527:1069_1920x0_80_0_0_fc5229ca38de0acda956bc16a21a792c.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Нарколог Евгений Брюн не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ, такая должность ранее была исключена из перечня главных внештатных специалистов министерства, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве."Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220819/bryun-1810868569.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, евгений брюн, москва