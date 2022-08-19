https://ria.ru/20220819/bryun-1810868569.html

Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна

Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна - РИА Новости, 19.08.2022

Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна

Минздрав России окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога Евгения Брюна, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:38

2022-08-19T19:38

2022-08-19T19:43

здоровье - общество

россия

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810858072_28:379:1768:1358_1920x0_80_0_0_5aff05855cadb638018a9d9ca4ea4638.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Минздрав России окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога Евгения Брюна, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве."Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220817/kharlashkin-1810198935.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, происшествия, москва