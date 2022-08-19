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Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна - РИА Новости, 19.08.2022
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Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна
Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна - РИА Новости, 19.08.2022
Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна
Минздрав России окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога Евгения Брюна, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. РИА Новости, 19.08.2022
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здоровье - общество
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Минздрав России окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога Евгения Брюна, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве."Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, происшествия, москва
Здоровье - Общество, Россия, Происшествия, Москва
19:38 19.08.2022 (обновлено: 19:43 19.08.2022)
 
Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна

Минздрав окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога Брюна

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЕвгений Брюн
Евгений Брюн - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Евгений Брюн. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Минздрав России окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога Евгения Брюна, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве.
"Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию", - говорится в сообщении.
Сергей Харлашкин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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