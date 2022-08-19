https://ria.ru/20220819/bryun-1810868569.html
Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна
Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна - РИА Новости, 19.08.2022
Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна
Минздрав России окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога Евгения Брюна, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:38
2022-08-19T19:38
2022-08-19T19:43
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Минздрав России окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога Евгения Брюна, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Брюн задержан в Москве по делу о мошенничестве."Министерство, безусловно, окажет необходимое содействие следствию", - говорится в сообщении.
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19:38 19.08.2022 (обновлено: 19:43 19.08.2022)
Минздрав окажет содействие следствию по делу Брюна
Минздрав окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога Брюна