https://ria.ru/20220819/bryun-1810856604.html

В Москве задержали главного внештатного нарколога Брюна, сообщил источник

В Москве задержали главного внештатного нарколога Брюна, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2022

В Москве задержали главного внештатного нарколога Брюна, сообщил источник

Главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна задержали в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:42

2022-08-19T18:42

2022-08-19T21:01

евгений брюн

происшествия

ювао (москва)

москва

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна задержали в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В свою очередь, пресс-служба Министерства заявила, что ведомство окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога.При этом Брюн не указан в перечне главных внештатных специалистов Минздрава. Как утверждают представители ведомства, должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога исключили из соответствующей номенклатуры в процессе ее доработки.

https://ria.ru/20220817/kharlashkin-1810198935.html

ювао (москва)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евгений брюн, происшествия, ювао (москва), москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)