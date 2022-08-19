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В Москве задержали главного внештатного нарколога Брюна, сообщил источник
В Москве задержали главного внештатного нарколога Брюна, сообщил источник - РИА Новости, 19.08.2022
В Москве задержали главного внештатного нарколога Брюна, сообщил источник
Главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна задержали в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:42
2022-08-19T18:42
2022-08-19T21:01
евгений брюн
происшествия
ювао (москва)
москва
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна задержали в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В свою очередь, пресс-служба Министерства заявила, что ведомство окажет необходимое содействие следствию по делу нарколога.При этом Брюн не указан в перечне главных внештатных специалистов Минздрава. Как утверждают представители ведомства, должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога исключили из соответствующей номенклатуры в процессе ее доработки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений брюн, происшествия, ювао (москва), москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Евгений Брюн, Происшествия, ЮВАО (Москва), Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
18:42 19.08.2022 (обновлено: 21:01 19.08.2022)
В Москве задержали главного внештатного нарколога Брюна, сообщил источник
В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Брюна по делу о мошенничестве