https://ria.ru/20220819/britantsy-1810774199.html

СМИ: британцы "стучат" в полицию на нарушителей запрета на полив из шлангов

СМИ: британцы "стучат" в полицию на нарушителей запрета на полив из шлангов - РИА Новости, 19.08.2022

СМИ: британцы "стучат" в полицию на нарушителей запрета на полив из шлангов

Британцы докладывают в полицию про тех, кто использует шланги для полива, несмотря на запреты, введенные водопроводными компаниями в связи с засухой в стране,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:20

2022-08-19T15:20

2022-08-19T15:20

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Британцы докладывают в полицию про тех, кто использует шланги для полива, несмотря на запреты, введенные водопроводными компаниями в связи с засухой в стране, сообщает телеканал ITV.По его информации, полиция часто получает звонки с жалобами о нарушении запрета даже там, где ограничения еще не вступили в силу. Поскольку нарушение запрета об использовании шлангов для полива является гражданским, а не уголовным правонарушением, такие звонки отвлекают полицейских от работы с серьезными происшествиями, говорится в материале.Полиция графств Девон и Корнуолл заявила, что сталкивается с беспрецедентным количеством звонков - более тысячи в день, сообщает ITV. "Всеми этими вопросами должны заниматься другие ведомства. Список этих ведомств есть на нашем сайте, поэтому, пожалуйста, проверьте его, прежде чем звонить нам", - приводит телеканал слова помощника начальника полиции графств Девон и Корнуолл Никки Липер.По сообщению телеканала, штраф за нарушение запрета может достигать 1000 фунтов, если жалоба дойдет до суда.В среду британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам c 24 августа использовать шланги для полива из-за засухи в стране.До этого запрет на использование шлангов для полива в графстве Корнуолл и части графства Девон с 23 августа ввела компания South West Water, обслуживающая 1,7 миллиона жителей.Аналогичный запрет был введен в крупнейшем графстве Англии Йоркшир, он вступит в силу 26 августа. В графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт запрет на полив из шлангов вступил в силу 5 августа, в графствах Кент и Суссекс – 12 августа, в графстве Пембрукшир в Уэльсе - вступит 19 августа.Ранее газета Daily Mail сообщала, что в общей сложности ограничительные меры по стране могут затронуть 20,5 миллиона человек.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.

https://ria.ru/20220812/zasukha-1809272637.html

https://ria.ru/20220816/ekonomiya-1810078643.html

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